PolitikDeutschland
1 min.Read

Die Linke
Linken-Kandidat für Parteivorsitz Luigi Pantisano: „Ich will die Arbeiterinnen und Arbeiter zurückgewinnen“

Linken-Kandidat Luigi Pantisano will Arbeiter zurückgewinnen und der AfD entgegentreten. Er fordert eine Politik, die die Sorgen der Menschen ernst nimmt.

NEX24
By NEX24
NEX24
By NEX24
(Beispielfoto: nex24)
Teilen

Berlin – Luigi Pantisano, der im Sommer die Nachfolge von Linken-Chef Jan van Aken antreten will, hat deutlich gemacht, dass er nach einer Wahl vor allem das Gespräch mit den Beschäftigten suchen werde. „Ich will die Arbeiterinnen und Arbeiter für die Linke zurückgewinnen“, äußerte sich Pantisano im Fernsehsender phoenix.

Man müsse sich dem Ärger und Unmut der Menschen vor Ort stellen, um die Politik auf die wirklich wichtigen Probleme auszurichten. „Es gibt ganz viele Menschen, die genug haben von einer Politik, die auf sie herabschaut, die ihr Leben schwieriger und unbezahlbar macht“, so der Linken-Bundestagsabgeordnete weiter.

Um neues Vertrauen zu erhalten sei es wichtig, zu zeigen, dass es neben der aktuellen Regierungspolitik eine Partei gebe, die die Sorgen der Menschen ernst nehme. „Wir haben eine Situation, in der die Politik jeden Tag darüber berät, wie sie das Leben bezahlbarer machen kann – und am Ende kommen Ergebnisse dabei raus, sodass das Leben weiter teurer wird“, meinte Pantisano.

Er wolle zudem den Trend brechen, dass sich viele Arbeitnehmer der AfD zuwenden würden. „Wir müssen uns dem entgegenstellen. Das ist die große Aufgabe, die die Linke hat, die Beschäftigten, diejenigen, die jeden Morgen aufstehen und arbeiten gehen, die den Laden am Laufen halten, für uns zu gewinnen.“

Auch interessant

Ausland

Naher Osten: „Europa sollte nicht nur zuschauen“

NEX24 -
München - Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger,...

Cabrio: Mit geschlossenem Dach auf der sicheren Seite

Auto & Motor NEX24 -
Coburg - Autofahren mit offenem Verdeck, für viele ist es gelebte Freiheit. Doch irgendwann endet jede Autofahrt und die Parkplatzsuche beginnt. Damit der Zweisitzer...

Kann man eine Balkon-Solaranlage im Garten nutzen?

Energie Norbert Tilburg -
Ein Balkonkraftwerk ist für kompakte städtische Bereiche vorgesehen, doch viele Nutzer fragen sich, ob es auch in einem Garten eingesetzt werden kann. Gärten bieten...

Odadaki Son Yetişkin Olarak Türkiye

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar Nabi Yücel Mevcut durumda Türkiye, Orta Doğu'nun – ve çok daha ötesinin – jeopolitik manzarasında neredeyse nesli tükenmekte olan diplomatik bir tür; yani...

Das Billionen-IPO: SpaceX setzt einen neuen Bewertungsmaßstab für die Raumfahrtindustrie

Aktienmarkt NEX24 -
Von Audun Wickstrand Iversen Raumfahrt galt lange als Spielfeld staatlicher Agenturen oder milliardenschwerer Visionäre. Das ändert sich gerade fundamental. SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk,...

Verwandte Artikel

Headlines

Naher Osten: „Europa sollte nicht nur zuschauen“

Ausland NEX24 -
München - Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, mahnt bei phoenix ein stärkeres diplomatisches Engagement der Europäer im...

Spanien kündigt Wiedereröffnung seiner Botschaft in Iran an

Ausland NEX24 -
Madrid - Spanien wird seine Botschaft in Teheran wiedereröffnen, um die Bemühungen um eine friedliche Lösung nach dem kürzlich...

Varoufakis: „Israel ist der Inbegriff eines Terrorstaates“

Ausland NEX24 -
Athen - Der israelkritische griechische Politiker Yanis Varoufakis hat auf der Plattform X erneut scharfe Kritik an Israel geübt...

Tote bei Anschlag auf israelisches Konsulat in Istanbul

Ausland NEX24 -
Istanbul - Bei einer Schießerei in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul wurden mehrere Menschen verletzt. Nach Angaben des...

Meinung

Energie

Kann man eine Balkon-Solaranlage im Garten nutzen?

Norbert Tilburg -
Ein Balkonkraftwerk ist für kompakte städtische Bereiche vorgesehen, doch viele Nutzer fragen sich, ob es auch in einem Garten eingesetzt werden kann. Gärten bieten...
Aktienmarkt

Das Billionen-IPO: SpaceX setzt einen neuen Bewertungsmaßstab für die Raumfahrtindustrie

NEX24 -
Von Audun Wickstrand Iversen Raumfahrt galt lange als Spielfeld staatlicher Agenturen oder milliardenschwerer Visionäre. Das ändert sich gerade fundamental. SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk,...

Naher Osten: „Europa sollte nicht nur zuschauen“

Cabrio: Mit geschlossenem Dach auf der sicheren Seite

Spanien kündigt Wiedereröffnung seiner Botschaft in Iran an

Wasserfeste vs. klassische Wimperntuschen im Vergleich: Die beste Wimperntusche richtig wählen

Rapor: Afrika Gençliği Ruh Sağlığında Dünya Lideri

Türkçe NEX24 -
Londra - Maddi refah, ruh sağlığının garantisi değil. Şubat 2026 sonunda yayımlanan yeni bir küresel rapor, zihinsel esenlik haritasını temelden sarstı. İngiltere, Japonya ve Yeni...
Weiterlesen

Geleceğin Cumhurbaşkanı: Hakan Fidan

Ausland Polat Karaburan -
Polat Karaburan Recep Tayyip Erdoğan, yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye’nin siyasi hayatına yön veriyor. 1976 yılında merhum Necmettin Erbakan’ın siyasi hareketinde filizlenen bu yolculuk,...
Weiterlesen

Wall Street Journal: Türkiye’nin durdurulması gerekiyor

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar: Özgür Çelik Bradley Martin tarafından kaleme alınan ve 4 Mart 2026 tarihinde Wall Street Journal'da yayımlanan "Türkiye'yi Dizginlemek İçin Acil Bir İhtiyaç" (An...
Weiterlesen