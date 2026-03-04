Medienberichte: Khameneis Sohn zum neuen Führer gewählt

Teilen

Teheran – Inmitten der schwersten militärischen Eskalation seit Jahrzehnten hat die Führung in Teheran Fakten geschaffen: Mojtaba Khamenei, der 56-jährige Sohn des verstorbenen Ali Khamenei, wurde zum neuen Obersten Führer der Islamischen Republik ernannt. Die Entscheidung des Expertenrats fiel unter dem massiven Eindruck der laufenden US-israelischen Luftangriffe und markiert eine Zäsur in der Geschichte des Landes.

Ein Machtwechsel im Auge des Sturms

Die Ernennung Mojtabas gilt als deutliches Signal an das Ausland, dass das System auch nach den massiven Schlägen der letzten Tage handlungsfähig bleibt. Mojtaba Khamenei agierte jahrelang als engster Vertrauter seines Vaters im Hintergrund und verfügt über direkten Zugriff auf den Sicherheitsapparat und die Revolutionsgarden (IRGC).

International wird dieser Schritt als Festlegung auf einen kompromisslosen Kurs gewertet. Kritiker sehen in der faktischen Erbfolge einen Bruch mit den republikanischen Werten der Revolution von 1979, doch für die Hardliner in Teheran steht in diesem Moment die Erhaltung der staatlichen Struktur an oberster Stelle.

Laut Iran International spielte die Islamische Revolutionsgarde eine entscheidende Rolle bei Mojtabas Nachfolge. „Die IRGC übte starken Druck auf die versammelte Gruppe von Geistlichen aus, Mojtaba zum neuen Führer des Regimes zu wählen“, berichtete das Medium. Von den iranischen Staatsbehörden gab es dazu bislang keine unmittelbare Bestätigung.

Mojtaba, ein Geistlicher mittleren Ranges, soll während des Iran-Irak-Krieges gedient haben und enge Beziehungen zur Revolutionsgarde unterhalten. Er hält sich weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, hält selten Reden und tritt nur selten in den staatlichen Medien auf. Dennoch wird sein Einfluss innerhalb der komplexen theokratischen Struktur des Iran von vielen als alles andere als gering eingeschätzt.

Angriff auf US-Geheimdienstzentrum in Saudi-Arabien

Parallel zur politischen Neuausrichtung in Teheran weitet sich der militärische Konflikt auf die Nachbarstaaten aus. In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad wurde eine Station des US-Geheimdienstes CIA, die sich auf dem Gelände der US-Botschaft befindet, von Drohnen getroffen.

Der Angriff führte zu strukturellen Schäden und einem Brand im Gebäude. Während offizielle Stellen von begrenzten Sachschäden sprechen, verdeutlicht der Treffer die Verwundbarkeit hochsensibler US-Infrastruktur in der Region. Die US-Botschaft hat sämtliche Dienste eingestellt und fordert amerikanische Staatsbürger auf, Schutzräume aufzusuchen.

Lagebericht: Der Krieg an Tag 5

Die Situation im Nahen Osten bleibt hochexplosiv. Seit Beginn der Operation „Epic Fury“ am vergangenen Samstag wurden nach Militärangaben bereits über 2.000 Ziele im Iran angegriffen. Die iranische Antwort erfolgt asymmetrisch: Neben dem Einschlag in Riad wurden auch Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait und Katar gemeldet.

Die Straße von Hormus bleibt faktisch blockiert, was die globalen Energiemärkte in Unruhe versetzt. Experten warnen, dass mit der Konsolidierung der Macht unter Mojtaba Khamenei eine schnelle Deeskalation unwahrscheinlich geworden ist. Die kommenden Stunden werden zeigen, wie Washington auf die direkte Attacke gegen seine Geheimdienstpräsenz reagiert.

