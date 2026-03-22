Iranische Militärvideos zeigen Raketen mit der Aufschrift „For the revenge of the blood of Hind Rajab“. Eine symbolische Vergeltung für Opfer in Gaza und Rafah.

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Teheran – Das iranische Militär hat Videoaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie Waffensysteme vor ihrem Einsatz gegen Israel mit den Namen prominenter Opfer israelischer Militäroperationen markiert wurden. Die Inschriften auf den Shahed-136 Drohnen und Raketen beziehen sich explizit auf Vergeltung für Hind Rajab und Rachel Corrie.

In den offiziell verbreiteten Videosequenzen ist zu sehen, wie Soldaten die Gehäuse der Geschosse beschriften. Auf einer Drohne des Typs Shahed-136 steht in deutlicher Schrift: „For the revenge of the blood of Hind Rajab“ (Zur Rache für das Blut von Hind Rajab). Eine weitere Rakete trägt die Aufschrift: „In Revenge for Rachel Corrie“ (In Rache für Rachel Corrie).

Diese Geste ist Teil einer medialen Strategie, mit der die Islamische Republik den militärischen Schlag als direkte Antwort auf die Zerstörungen im Gazastreifen und die jahrzehntelange Besatzungspolitik legitimiert.

Das Schicksal von Hind Rajab (5)

Das Schicksal der fünfjährigen Hind Rajab erschütterte Anfang 2024 die Weltöffentlichkeit. Das Mädchen saß stundenlang in einem von Trümmern umgebenen Auto in Gaza-Stadt, umringt von ihren getöteten Verwandten. In Telefonaufnahmen des Palästinensischen Roten Halbmonds war ihre verzweifelte Stimme zu hören: „Ich habe solche Angst, bitte kommen Sie und holen mich.“

Trotz einer koordinierten Rettungsmission wurden sowohl Hind als auch die entsandten Sanitäter getötet. Ein Kommentar in der Fachzeitschrift The Intercept fasst die Bestürzung zusammen:

„Hinds Tod ist nicht nur eine Tragödie, sondern ein Beweis für das vollkommene Versagen des Schutzes von Zivilisten. Ihr Flehen am Telefon wird als eines der dunkelsten Kapitel dieses Krieges in Erinnerung bleiben.“

Das Vermächtnis von Rachel Corrie (23)

Rachel Corrie, eine 23-jährige US-Amerikanerin und Mitglied des International Solidarity Movement (ISM), wurde bereits im Jahr 2003 zum weltweiten Symbol. Sie wurde in Rafah von einem gepanzerten israelischen Militärbulldozer überrollt, während sie versuchte, den Abriss eines palästinensischen Wohnhauses friedlich zu verhindern.

Ihr Tod löste eine globale Debatte über die Verhältnismäßigkeit militärischer Gewalt gegen unbewaffnete Aktivisten aus. In einem ihrer letzten Briefe an ihre Eltern schrieb sie:

„Ich habe das Gefühl, dass das, was ich hier sehe, eine systematische Zerstörung der Lebensgrundlagen eines ganzen Volkes ist. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst sieht.“

Symbolik der Vergeltung

Die gezielte Beschriftung der Waffen verdeutlicht die Absicht, die Schicksale dieser beiden Personen – eine Palästinenserin und eine US-Bürgerin – miteinander zu verknüpfen. Während Hind Rajab für das aktuelle Leid in Gaza steht, erinnert der Name Rachel Corrie an den jahrzehntelangen Widerstand internationaler Unterstützer.

Die expliziten Forderungen nach „Rache“, die nun auf iranischem Militärgerät prangen, unterstreichen die politisch-militärische Botschaft Teherans an die internationale Gemeinschaft.

„revenge for Rachel Corrie“

The Iranian government doing more for Rachel Corrie than the United States did for this American young woman murdered by Israel. pic.twitter.com/iPaHGGQqNU — susan abulhawa | سوزان ابو الهوى (@susanabulhawa) March 20, 2026

„revenge for Rachel Corrie“

The Iranian government doing more for Rachel Corrie than the United States did for this American young woman murdered by Israel. pic.twitter.com/iPaHGGQqNU — susan abulhawa | سوزان ابو الهوى (@susanabulhawa) March 20, 2026

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