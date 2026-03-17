US-Geheimdienstchef Joe Kent tritt zurück. Er wirft Israel vor, Trump durch Fehlinformationen in einen unnötigen Krieg mit dem Iran gedrängt zu haben.

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Washington D.C. – Der Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung (NCTC), Joe Kent, hat am Dienstag seinen offiziellen Rücktritt angekündigt.

Grund für diesen Schritt ist seine fundamentale Ablehnung der militärischen Handlungen der Trump-Administration gegen den Iran. Kent, der erst im vergangenen Juli vom Senat bestätigt wurde, ist damit der erste hochrangige Beamte der aktuellen Regierung, der aus Protest gegen den eskalierenden Iran-Krieg sein Amt niederlegt.

In einem Schreiben, das direkt an Präsident Donald Trump gerichtet und über Kents persönliches Profil auf der Plattform X veröffentlicht wurde, findet der Geheimdienstchef deutliche Worte. Er wirft der US-Führung vor, sich von Israel in einen Konflikt hineinziehen lassen zu haben, der nicht den amerikanischen Interessen diene.

Der Iran habe keine unmittelbare Bedrohung für die USA dargestellt. Kent behauptet stattdessen, dass der Kriegsausbruch das Resultat von massivem Druck seitens Israels und dessen einflussreicher Lobby in den Vereinigten Staaten sei.

Kent, ein Veteran der Army Special Forces und ehemaliger CIA-Offizier, gilt als enger Vertrauter der Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard und wird dem „America First“-Lager zugerechnet. Er betont in seiner Begründung, dass Trump durch eine gezielte Desinformationskampagne israelischer Offizieller und pro-israelischer Medienvertreter getäuscht worden sei.

Diese Akteure hätten das Narrativ einer schnellen Siegeschance erschaffen, um die ursprünglich anti-interventionistische Plattform des Präsidenten zu untergraben. Kent zieht dabei Parallelen zum Irak-Krieg und warnt davor, denselben Fehler erneut zu begehen.

Das Weiße Haus sowie das Büro des Direktors der nationalen Geheimdienste haben bisher nicht auf Anfragen zu diesem Rücktritt reagiert. Der Abgang unterstreicht die wachsende Zerrissenheit innerhalb des republikanischen Lagers über die Beteiligung der USA an den massiven militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten im Jahr 2026.

Hier ist der Brief von Joe Kent in voller Länge (deutsche Übersetzung):

Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, von meinem Amt als Direktor des National Counterterrorism Center mit Wirkung vom heutigen Tage zurückzutreten.

Ich kann den andauernden Krieg im Iran nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Der Iran stellte keine unmittelbare Bedrohung für unsere Nation dar, und es ist offensichtlich, dass wir diesen Krieg aufgrund des Drucks aus Israel und seiner mächtigen amerikanischen Lobby begonnen haben.

Ich unterstütze die Werte und die Außenpolitik, für die Sie in den Jahren 2016, 2020 und 2024 Wahlkampf geführt und die Sie in Ihrer ersten Amtszeit umgesetzt haben. Bis Juni 2025 haben Sie verstanden, dass die Kriege im Nahen Osten eine Falle waren, die Amerika um die kostbaren Leben unserer Patrioten beraubten und den Wohlstand sowie die Prosperität unserer Nation aufzehrten.

In Ihrer ersten Regierung haben Sie besser als jeder andere moderne Präsident verstanden, wie man militärische Macht entschlossen einsetzt, ohne uns in endlose Kriege hineinziehen zu lassen. Dies haben Sie durch die Tötung von Qasem Soleimani und den Sieg über den IS unter Beweis gestellt.

Zu Beginn dieser Amtszeit haben hochrangige israelische Beamte und einflussreiche Mitglieder der amerikanischen Medien eine Desinformationskampagne gestartet, die Ihre „America First“-Plattform völlig untergraben und kriegsbefürwortende Stimmungen geschürt hat, um einen Krieg mit dem Iran zu forcieren.

Diese Echokammer wurde genutzt, um Sie zu täuschen und glauben zu lassen, dass der Iran eine unmittelbare Bedrohung für die Vereinigten Staaten darstellt und dass es im Falle eines sofortigen Schlags einen klaren Weg zu einem schnellen Sieg gäbe. Das war eine Lüge und ist dieselbe Taktik, mit der die Israelis uns in den katastrophalen Irak-Krieg hineingezogen haben, der unsere Nation das Leben tausender unserer besten Männer und Frauen kostete. Wir dürfen diesen Fehler nicht noch einmal begehen.

Als Veteran, der elfmal im Kampfeinsatz war, und als Gold-Star-Ehemann, der meine geliebte Frau Shannon in einem von Israel inszenierten Krieg verloren hat, kann ich es nicht unterstützen, die nächste Generation loszuschicken, um in einem Krieg zu kämpfen und zu sterben, der dem amerikanischen Volk keinerlei Nutzen bringt und das Opfer amerikanischer Leben nicht rechtfertigt.

Ich bete darum, dass Sie darüber nachdenken werden, was wir im Iran tun und für wen wir es tun. Die Zeit für mutiges Handeln ist jetzt gekommen. Sie können den Kurs umkehren und einen neuen Weg für unsere Nation einschlagen, oder Sie können zulassen, dass wir weiter in Richtung Verfall und Chaos abgleiten. Sie haben es in der Hand.

Es war mir eine Ehre, in Ihrer Regierung und unserer großen Nation zu dienen.

Joseph Kent

Direktor, National Counterterrorism Center