Japans Anleihemarkt: Das Ende der Zinsstarre 

Japans Staatsanleihemarkt erlebt einen graduellen, strukturellen Regimewechsel: Der jüngste Renditeanstieg signalisiert mehr als eine kurzfristige Normalisierung.

Von Giorgio Gaballo

Japans Staatsanleihemarkt erlebt einen graduellen, strukturellen Regimewechsel: Der jüngste Renditeanstieg signalisiert mehr als eine kurzfristige Normalisierung. Treiber sind fundamentale Veränderungen in der Inflationsdynamik sowie Fiskal- und Geldpolitik. Nach Jahrzehnten ultraniedriger Zinsen und unkonventioneller geldpolitischer Maßnahmen übernehmen die Marktkräfte wieder sichtbar in der Preisfindung.

Inflation verändert die Spielregeln

Der Renditeanstieg ist dabei weniger als kurzfristige Normalisierung zu verstehen, sondern vielmehr als Ausdruck sich verändernder Fundamentaldaten.

Inflation gilt nicht länger als vorübergehendes Phänomen. Steigende Löhne und eine veränderte Preisdynamik haben das makroökonomische Umfeld nachhaltig verändert. Parallel dazu hat die Bank of Japan zentrale Pfeiler ihrer ultralockeren Politik aufgegeben: Yield-Curve-Control und Negativzinsen gehören der Vergangenheit an. Zugleich hat der Abbau der Notenbankbilanz bereits 2024 eingesetzt und dürfte bis 2026/2027 weiterlaufen.

Damit endet eine Ära, in der japanische Staatsanleihen vor allem für Stabilität und geringe Volatilität standen. Renditen reagieren wieder sensibler – auf Inflationserwartungen ebenso wie auf das Term Premium und die Investorenbasis. Besonders entlang der Laufzeitenkurve wird diese neue Realität sichtbar.

Das kurze Ende bleibt vergleichsweise gut verankert, gestützt durch das weiterhin graduelle Vorgehen der Zentralbank, während die Volatilität am langen Ende zugenommen haben. Entscheidend ist dabei weniger das Angebot als die unzuverlässige Nachfrage.

Eine mögliche Stütze wäre, dass die Regierung die Emissionen stärker auf Laufzeiten bis zehn Jahre verlagert und damit das lange Ende entlastet. Die Ursache liegt vor allem in der veränderten Käuferbasis und der zunehmenden Anfälligkeit des langen Endes gegenüber dem Sentiment internationaler Investoren.

Inländische Institutionen wie Banken, Lebensversicherer und Pensionsfonds agieren selektiver, während internationale Investoren an Einfluss auf die Preisbildung gewinnen. Das hat eine Versteilung der Zinskurve begünstigt und zu höherer Volatilität geführt – insbesondere im 10- bis 30-jährigen Segment – in einem Umfeld mit geringer Marktliquidität. Zugleich steigt die Sensitivität gegenüber Stimmungsumschwüngen.

Duration wird zur aktiven Entscheidung

Damit ist die Duration keine rein technische Kennzahl mehr, sondern wieder eine strategische Entscheidung. Die Bank of Japan gilt dabei als eher „behind the curve“, was den Aufwärtsdruck auf Renditen erhöht.

Die Frage ist nicht mehr, ob ein Durationsrisiko besteht, sondern an welcher Stelle entlang der Zinskurve es gezielt eingegangen werden sollte. Politische und fiskalische Ereignisse können können das Zinsniveau spürbar beeinflussen. Risiken und Chancen stammen aus derselben Quelle: der Fiskalpolitik.

Genau darin liegt jedoch eine doppelte Botschaft für Investoren: Steigende Unsicherheit auf der einen und neue Opportunitäten auf der anderen Seite. Marktüberreaktionen eröffnen Einstiegsmöglichkeiten, die im früheren Niedrigzinsumfeld kaum existierten.

Ein Markt im Wandel

Japans Anleihemarkt ist damit nicht länger ein Markt, der von kalkulierbarer Trägheit geprägt ist. Stattdessen entwickelt er sich zu einem Umfeld, das stärker von Fundamentaldaten, Inflation sowie Fiskal- und Geldpolitik geprägt ist.

Die Volatilität steigt – und damit die Bedeutung aktiver Steuerung. Für Investoren bedeutet dies einen Perspektivwechsel: passives Exposure weicht einer selektiven Duration-Positionierung. Wer Duration, Kurvenpositionierung und Risikoprämien aktiv managt, findet in Japan heute wieder einen Markt mit strategischer Relevanz.

Giorgio Gaballo, Senior Portfolio Manager – Fixed Income bei Eurizon

