Julian Assange: The Six Billion Dollar Man

Los Angeles – In einer filmischen Wiederauferstehung einer der polarisierendsten Figuren des 21. Jahrhunderts hat Regisseur Eugene Jareckis explosiver neuer Dokumentarfilm „The Six Billion Dollar Man“ Julian Assange zurück ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit katapultiert.

Der Film, der bei seiner Premiere auf den Filmfestspielen von Cannes 2025 begeistert aufgenommen wurde, zeichnet nicht nur den mutigen Kampf des WikiLeaks-Gründers gegen seine Auslieferung und Inhaftierung nach, sondern entfacht auch erneut dringende Debatten über Pressefreiheit, staatliche Übergriffe und die wahren Kosten der Wahrheitsfindung in einer Zeit der Überwachung und Geheimhaltung.

Als spannender Hightech-Thriller inszeniert – komplett mit düsteren CCTV-Aufnahmen aus Assanges Haft, nie zuvor gesehenen WikiLeaks-Archiven und brisanten Beweisen für Machenschaften hinter den Kulissen – zeichnet das 129-minütige Epos Assanges unwahrscheinlichen Weg vom zurückgezogen lebenden australischen Hacker zum Blitzableiter der Informationsrevolution nach.

WikiLeaks wurde 2006 als gemeinnützige Plattform für Whistleblower gegründet und veröffentlichte unter Assanges Leitung eine Flut von geheimen Dokumenten, die mutmaßliche Gräueltaten des US-Militärs, diplomatische Doppelzüngigkeit und Korruption in Unternehmen aufdeckten.

Der Titel des Films „6 Milliarden Dollar“ bezieht sich nicht auf kybernetische Verbesserungen à la der Fernsehserie aus den 1970er Jahren, die den Namen inspirierte, sondern symbolisiert den schwindelerregenden geschätzten wirtschaftlichen Wert des Zugangs zu den Enthüllungen der Leaks, verbunden mit ihren weltweiten politischen Auswirkungen – von der Auslösung der Aufstände des Arabischen Frühlings bis hin zu endlosen juristischen Vendetten der Weltmächte.

„Die Zahl verdeutlicht die Kühnheit von Assanges Handeln: Er hat nicht nur Geheimnisse preisgegeben, sondern auch den Preis für Transparenz in einer Welt quantifiziert, die diese verzweifelt verbergen will“, erklärte Jarecki kürzlich in einem Interview mit The Hollywood Reporter und betonte, wie der Film anhand von privilegiertem Insider-Material die „prekäre Lage von Journalisten“ angesichts zunehmender Bedrohungen für die vierte Gewalt analysiert.

In Anlehnung an Oscar-prämierte Vorgänger wie Laura Poitras‘ Citizenfour (über Edward Snowden) hält sich Jareckis Werk nicht zurück und porträtiert Assange nicht als makellosen Helden, sondern als „Märtyrer, der inhaftiert und überwacht wird, weil er es gewagt hat, die Verfehlungen intriganter Regierungen, Oligarchen und Ideologen aufzudecken“.

Im Kern ist „The Six Billion Dollar Man“ eine forensische Enthüllung von Assanges erschütternder Odyssee durch die Mühlen der internationalen Justiz. Sie beginnt im Jahr 2010, dem annus mirabilis der vielbeachteten Datenveröffentlichungen von WikiLeaks, darunter das berüchtigte Video „Collateral Murder“ – eine unbearbeitete Hubschrauberaufnahme, die zeigt, wie US-Soldaten im Irak unbewaffnete Zivilisten und Reuters-Journalisten erschießen, eine Geschichte, die die Mainstream-Medien nur schwer zu veröffentlichen vermochten.

Diese „Bombe, die auf die offizielle Geschichte der Vereinigten Staaten gefallen ist“, wie der verstorbene Medienkritiker Danny Schechter es im Film nennt, zog den Zorn von drei aufeinanderfolgenden US-Präsidenten auf sich: Obama, Trump und Biden.

Unter Trump wurde angeblich ein bizarrer Deal über 6 Millionen Dollar mit Ecuador – Assanges Asylgeber – ausgehandelt, um ihn aus der ecuadorianischen Botschaft in London zu vertreiben, wo er sich seit 2012 versteckt hielt, um sich den schwedischen Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe (die später fallen gelassen wurden) zu entziehen.

Die eindringlichsten Szenen des Films zeigen das Chaos bei Assanges Verhaftung am 11. April 2019 in London. Nachdem Ecuador ihm plötzlich sein Asyl entzogen hatte – Berichten zufolge hatten Botschaftsmitarbeiter laute Musik gespielt und Wände mit Fäkalien beschmiert, um seine Ausreise zu beschleunigen –, stürmte die britische Polizei die Botschaft und schleppte den zerzausten damals 47-jährigen Assange in Handschellen hinaus.

Im Mai desselben Jahres wurde er wegen Verstoßes gegen die Auflagen seiner Kaution aus dem Jahr 2012 zu 50 Wochen Haft verurteilt, blieb jedoch in Untersuchungshaft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh und kämpfte gegen die Auslieferungsanklage der USA nach dem Spionagegesetz wegen „Verschwörung zur Beschaffung und Weitergabe geheimer Informationen zur nationalen Verteidigung”.

Was folgte, war eine zermürbende fünfjährige Ungewissheit: 1.901 Tage in einer Art Einzelhaft, in der sich Assanges Gesundheitszustand verschlechterte und Selbstmordgefahr bestand, wie ein britisches Gericht 2021 feststellte.

Die seit 2018 unter Verschluss gehaltene US-Anklage stützte sich auf Aussagen von zweifelhaften Informanten wie Siggi the Hacker – einem isländischen ehemaligen WikiLeaks-Freiwilligen, der wegen Anwerbung von Kindern und der Erschießung eines Freundes aus Spaß verurteilt worden war – der später zugab, Verbrechen gegen Assange erfunden zu haben.

Die Freiheit kam unerwartet am 24. Juni 2024, dank eines unter der Biden-Regierung ausgehandelten Plädoyerabkommens. Assange bekannte sich in einem abgelegenen Gerichtssaal in Saipan in einem Punkt des schweren Verbrechens für schuldig und erhielt eine Strafe von 62 Monaten – genau die Zeit, die er bereits in Belmarsh verbüßt hatte.

Das US-Justizministerium erklärte sich nach jahrelanger Verfolgung bereit, weitere Anklagen fallen zu lassen, sodass der gebürtige Australier einen Privatjet vom Londoner Flughafen Stansted nehmen und nach Canberra zurückkehren konnte, wo Premierminister Anthony Albanese dies als „willkommene Entwicklung” begrüßte.

Die Lösung, die durch den diplomatischen Druck Australiens und Bidens Bereitschaft im April 2024, das Verfahren einzustellen, vorangetrieben wurde, markierte eine deutliche politische Kehrtwende – möglicherweise zeitlich abgestimmt, um einem umstrittenen US-Wahlzyklus zuvorzukommen.

Assanges Frau Stella bezeichnete dies als „das Ende eines Albtraums”, während Kritiker die Einigung als stillschweigendes Eingeständnis verurteilten, dass die Strafverfolgung von Verlegern die Meinungsfreiheit einschränkt.

Cannes krönte die Premiere des Films mit zwei Auszeichnungen und verstärkte damit seine sensationelle Wirkung. Am 23. Mai 2025 gewann „The Six Billion Dollar Man“ den Sonderpreis der Jury „L’Œil d’Or“ zum 10-jährigen Jubiläum des Preises – eine feste Größe des französischen Festivals, mit der herausragende Dokumentarfilme ausgezeichnet werden –, während „Imago“ den Hauptpreis gewann.

Artemis Rising Docu Award

Einige Tage zuvor wurde Jarecki als Preisträger mit dem Golden Globes‘ Artemis Rising Docu Award ausgezeichnet, einer neuen Auszeichnung für Dokumentarfilme, die von einer Jury verliehen wird, der unter anderem die Oscar-Produzentin Geralyn White Dreyfous und die Schauspielerin Tessa Thompson angehören.

„Wir sind stolz darauf, seinen außergewöhnlichen Beitrag zu würdigen“, sagte Helen Hoehne, Präsidentin der Golden Globes.

Assange selbst nahm an der Premiere an der Riviera teil, seinem ersten großen öffentlichen Auftritt seit seiner Freilassung, und posierte in einem seltenen Moment der Genugtuung für Fotos.

Seit Cannes hat der Dokumentarfilm Festivals wie DOC NYC (wo es zu einer Fragerunde mit Jarecki und Produzentin Kathleen Fournier kam) und das IDFA in Amsterdam im Sturm erobert und eine makellose Bewertung von 8,5/10 auf IMDb sowie überschwängliche Kritiken erhalten.

Rotten Tomatoes: „Mitreißende Collage“

Rotten Tomatoes lobt ihn als „mitreißende Collage“, die „die Fakten der Assange-Saga in einer zeitgemäßen und pointierten Stellungnahme gegen eine Welt zusammenführt, in der die Mächtigen die Massen manipulieren“.

The Film Verdict bezeichnet ihn als „Meisterwerk“ und lobt seine kapitelweise Struktur, die zwischen Assanges frühen Hackerangriffen und der Belagerung der Botschaft hin- und herwechselt.

Selbst Skeptiker wie der Kritiker von Slate, der das „bejahende Argument“ für die Enthüllungen von WikiLeaks hervorhebt, räumen ein, dass der Film eindrucksvoll zeigt, wie Regierungen „ihre eigenen Gesetze beugen“, um Dissens zum Schweigen zu bringen.

Mit einem Trailer, der vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde und Assanges trotzige Voiceovers inmitten von glitchigen digitalen Montagen zeigt, positioniert sich The Six Billion Dollar Man als sicherer Oscar-Kandidat in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“.

Jarecki, dessen frühere Werke wie „Why We Fight“ und „The Trials of Henry Kissinger“ sich mit den Schattenseiten des amerikanischen Imperiums befassten, zog sich aus dem Sundance 2025 zurück, um Assanges Plädoyer-Vereinbarung einzubeziehen und so die „unerwarteten Entwicklungen“ der Erzählung sicherzustellen. Wie ein Jurymitglied in Cannes sagte, ist dies „ein Muss in einer Zeit, in der die Wahrheit mehr denn je bedroht ist“.

In einer Zeit von Deepfakes und KI-gestützter Desinformation kommt „The Six Billion Dollar Man“ sowohl als Elegie als auch als Warnung daher: Was passiert, wenn die Architekten der Enthüllung selbst zu Gejagten werden? Für Assange, der mittlerweile 54 Jahre alt ist und sich in Australien ein neues Leben aufbaut, liegt die Antwort vielleicht in der letzten, eindringlichen Zeile des Films, die seine eigenen Worte widerspiegelt:

„Die Verteidigung der Wahrheit ist bedroht, aber sie hält stand.“ Mit der sich zuspitzenden Preisverleihungssaison spitzt sich auch der Kampf zu, den der Film verewigt. Der US-Kinostart ist für Anfang 2026 über einen unabhängigen Verleiher geplant, was verspricht, die 6-Milliarden-Dollar-Debatte – und Assanges unnachgiebiges Vermächtnis – weiter am Leben zu erhalten.