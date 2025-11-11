Georgien: Türkisches Militärflugzeug abgestürzt

Ein türkisches Militärtransportflugzeug vom Typ C-130 mit 20 Personen an Bord ist am Dienstag im georgischen Luftraum abgestürzt, wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilte.

„Ein Militärtransportflugzeug vom Typ C-130, das von Aserbaidschan in Richtung unseres Landes gestartet war, ist in der Nähe der georgisch-aserbaidschanischen Grenze abgestürzt“, erklärte das Ministerium in einer Stellungnahme. „In Abstimmung mit den aserbaidschanischen und georgischen Behörden wurden Such- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet.“

Die Behörden haben keine Details zur Ursache des Absturzes bekannt gegeben.

Ein weit verbreitetes Video vom Absturzort scheint zu zeigen, wie das Flugzeug in einer Spirale abstürzt, während weißer Rauch aus seinen Tragflächen aufsteigt.

Am Dienstagnachmittag drückte Präsident Recep Tayyip Erdogan in einem Social-Media-Beitrag seine tiefe Trauer über den Vorfall aus und erklärte, dass es möglicherweise Opfer gegeben habe.

„Wir haben [von dem Absturz] mit tiefer Trauer erfahren“, schrieb Erdogan auf X. „Möge Gott unseren Märtyrern gnädig sein“, fügte er hinzu.

Ebenfalls am Dienstag rief die georgische Außenministerin Maka Botchorishvili ihren türkischen Amtskollegen Hakan Fidan an, um ihr Beileid auszusprechen und die Such- und Rettungsmaßnahmen zu besprechen, wie aus türkischen diplomatischen Kreisen verlautete.

In einer separaten Erklärung sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya, er habe mit seinem georgischen Amtskollegen Gela Geladze telefoniert, um die Such- und Rettungsmaßnahmen zu koordinieren.

Geladze sei auch zum Ort des Absturzes gereist, sagte Yerlikaya auf X.

Die türkische Luftwaffe verfügt über etwa 20 C-130 Hercules in ihrem Bestand.

Die georgische Flugsicherungsbehörde Sakaeronavigatsia erklärte zu dem Vorfall, dass das Militärtransportflugzeug in der Nähe der Grenze zu Aserbaidschan abgestürzt sei, woraufhin sie ein Such- und Rettungsteam entsandt habe.

In einer Erklärung auf Facebook teilte die Behörde mit, dass das Flugzeug wenige Minuten nach dem Überfliegen der georgischen Grenze ohne Signalübertragung von ihrem Radar verschwunden sei.

Unterdessen teilte auch das georgische Innenministerium auf Facebook mit, dass der Vorfall gemäß einem Artikel des Strafgesetzbuches des Landes untersucht werde, der „einen Verstoß gegen die Vorschriften für die Sicherheit oder den Betrieb des Luftverkehrs, der zum Verlust von Menschenleben geführt hat“ impliziere.

Die C-130 Hercules, ein viermotoriges Turboprop-Transportflugzeug, wird häufig für militärische Frachttransporte, Truppentransporte und humanitäre Einsätze eingesetzt. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, von unebenen Flugplätzen zu starten und schwere Lasten über lange Strecken zu transportieren.