Hamas: „Israel weigert sich, Garantien zu geben“

Gaza – Die Hamas hat Behauptungen zurückgewiesen, sie habe einen Waffenstillstandsvorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff abgelehnt, und Israel beschuldigt, die Verhandlungen zur Beendigung des anhaltenden Konflikts in Gaza zum Scheitern zu bringen.

Die Erklärung der palästinensischen Widerstandsgruppe ist eine Reaktion auf frühere Berichte mehrerer Medien, darunter Reuters und die Washington Post, die behaupteten, die Hamas habe den von den USA unterstützten Plan abgelehnt.

In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung stellte der ranghohe Hamas-Beamte Basem Naim klar, dass die Gruppe „positiv und verantwortungsbewusst“ auf Witkoffs Vorschlag reagiert habe, der einen 60-tägigen Waffenstillstand im Austausch für die Freilassung von 10 lebenden israelischen Geiseln und den sterblichen Überresten von 18 weiteren sowie die Freilassung von über 1.200 palästinensischen Gefangenen vorsah.

Naim betonte, dass die Hamas den Vorschlag nicht abgelehnt habe, sondern stattdessen Änderungen anstrebe, um Israels Engagement für die Waffenruhe, einen vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen und Garantien für anhaltende humanitäre Hilfe sicherzustellen.

„Wir haben uns letzte Woche mit Herrn Witkoff auf einen Vorschlag geeinigt, den er für verhandlungsfähig hielt. Israels Antwort entsprach jedoch nicht dem, was vereinbart worden war“, sagte Naim.

Er sagte, die Hamas habe „positiv und verantwortungsbewusst“ auf Witkoffs Vorschlag reagiert, die Einhaltung eines 60-tägigen Waffenstillstands durch Israel und den Zugang zu humanitärer Hilfe sicherzustellen.

„Wir wollten auch sicherstellen, dass die Verhandlungen zu einem Ende des Krieges und einem Rückzug der israelischen Streitkräfte führen“, fügte Naim hinzu.

Der Hamas-Führer sagte, Israel habe sich geweigert, Garantien für die Einhaltung des 60-tägigen Waffenstillstands und den Zugang zu humanitärer Hilfe zu geben.

Naim sagte, Israel wolle „über die am 19. Januar vereinbarten Abzugskarten verhandeln, die auf der neuen Militärpräsenz der Besatzung basieren“.

„Israel weigert sich, Garantien zu geben“

„(Israel weigert sich), Garantien zu geben, dass der Krieg aufhört und die feindlichen Truppen am Ende der Verhandlungen abziehen werden“, fügte er hinzu.

Israel lehnt internationale Forderungen nach einem Waffenstillstand ab und führt seit Oktober 2023 eine verheerende Offensive im Gazastreifen durch, bei der mehr als 54.400 Palästinenser getötet wurden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Hilfsorganisationen haben vor der Gefahr einer Hungersnot unter den mehr als 2 Millionen Einwohnern der Enklave gewarnt.

Im vergangenen November erließ der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Witkoff kritisierte jedoch am Samstag die Reaktion der Hamas scharf, nannte sie „völlig inakzeptabel“ und forderte die Gruppe auf, den Rahmen als Grundlage für weitere Verhandlungen zu akzeptieren.

Die jüngste Antwort der Hamas beinhaltet die Forderung nach einem dauerhaften Ende der Feindseligkeiten, eine Bedingung, die Israel wiederholt abgelehnt hat, um sich die Option der Wiederaufnahme der Kämpfe zu erhalten.

Ein mit den Gesprächen vertrauter palästinensischer Beamter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Hamas habe vorgeschlagen, die Geiseln in drei Phasen während der 60-tägigen Waffenruhe freizulassen, und habe stärkere Garantien für die Verteilung von Hilfsgütern und einen dauerhaften Waffenstillstand gefordert.

Hamas says it didn’t reject the US envoy’s Gaza truce proposal, adding that Israel’s response to it was incompatible with what the resistance group agreed on, as Tel Aviv’s genocide in the blockaded enclave enters its 604th day

Live updates👇 https://t.co/uYVsLByjw6 pic.twitter.com/ID8iwcFukd

— TRT World (@trtworld) May 31, 2025