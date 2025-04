Yahav Erez: Eine israelische Anti-Zionistin

Teilen

Jerusalem – Yahav Erez, eine israelische Aktivistin und Podcasterin, hat sich mit ihrem nachdenklich stimmenden Podcast Disillusioned zu einer überzeugenden Stimme entwickelt, die den Status quo in Israel in Frage stellt.

Als Gastgeberin interviewt Erez Israelis, die wie sie selbst von einer zionistischen Erziehung zur Unterstützung des palästinensischen Kampfes übergegangen sind, und bietet so eine Plattform für persönliche Geschichten, die den gängigen Erzählungen widersprechen.

Ihre Arbeit hat sowohl in Israel als auch international Aufmerksamkeit erregt und wirft ein Licht auf eine wachsende Bewegung von Israelis, die ihre Überzeugungen über den Zionismus und die Besetzung Palästinas neu bewerten.

Eine Plattform für den Wandel

Disillusioned wurde 2022 ins Leben gerufen und hat sich zu einem einzigartigen Ort entwickelt, an dem Erez den Weg von Israelis erforscht, die die Rechte der Palästinenser unterstützen.

Im Podcast kommen die unterschiedlichsten Gäste zu Wort – ehemalige Siedler, Verweigerer aus Gewissensgründen, Künstler und Aktivisten – die erzählen, wie sie dazu kamen, die zionistische Ideologie, mit der sie aufgewachsen sind, in Frage zu stellen.

Die Episoden, die auf Plattformen wie Spotify und Apple Podcasts verfügbar sind, befassen sich mit zutiefst persönlichen Erfahrungen, vom Verlernen der Indoktrination bis hin zur Konfrontation mit systemischer Gewalt. Erez‘ warmer und neugieriger Moderationsstil wird von den Hörern als „beruhigend“ und „mutig“ bezeichnet.

„Ich spreche mit Menschen, deren Geschichten der lebende Beweis dafür sind, dass man sich ändern kann“, sagte Erez kürzlich dem Magazin +972. „Zionismus ist nicht etwas, mit dem man einfach geboren wird und das man dann für den Rest seines Lebens ist.“

Ihr Podcast, den sie unabhängig finanziert, spiegelt diese Überzeugung wider, indem er den Schwerpunkt auf Veränderung statt Verurteilung legt. Zu den jüngsten Folgen gehörten eine Musiksession mit Antikriegsliedern und ein Gespräch mit einem ehemaligen Siedler aus Hebron, was die Bandbreite der Perspektiven zeigt, die sie zu vermitteln sucht.

Vom Zionismus zur Solidarität

Erez‘ eigener Weg zum Antizionismus ist eine Geschichte des allmählichen Erwachens. Sie wuchs in einem zionistischen Umfeld in Israel auf und akzeptierte die Erzählungen, die in Schule und Gesellschaft über die Gründung Israels und seine Konflikte vermittelt wurden.

Ihre Sichtweise begann sich jedoch zu ändern, als sie alternative Sichtweisen kennenlernte und die Realitäten der Besatzung aus erster Hand erfuhr. Erez hat zwar nicht öffentlich einen einzelnen prägenden Moment genannt, aber in Interviews und in den sozialen Medien hat sie die kumulativen Auswirkungen dieser Erfahrungen angedeutet.

In einem Beitrag vom Dezember 2024 auf X antwortete sie auf eine häufig gestellte Frage ihrer Anhänger:

„Wie hast du dein ganzes Denken verändert, vom Aufwachsen in einem zionistischen Umfeld zur Solidarität mit dem palästinensischen Kampf?“

Sie verwies auf ihren Podcast als Teil der Antwort und deutete an, dass die Moderation von Disillusioned sowohl eine persönliche Erkundung als auch eine öffentliche Verpflichtung zum Verständnis dieses Wandels war. „Abgesehen von den Interviews in meinem Podcast“, schrieb sie, „war es ein Prozess des Zuhörens, Lernens und der Konfrontation mit harten Wahrheiten.“

Ihre Entwicklung spiegelt die vieler ihrer Gäste wider, die Begegnungen mit Palästinensern, die Beschäftigung mit historischen Berichten jenseits der offiziellen israelischen Narrative oder die moralische Auseinandersetzung mit dem Militärdienst als Katalysatoren für Veränderungen anführen.

Für Erez wurde diese Reise auch durch ihre breiteren Interessen geprägt, einschließlich der Kritik an der israelischen Politik während der COVID-19-Jahre und der Reflexion über systemische Ungerechtigkeit, wie sie in einem Interview über Eastern Oak aus dem Jahr 2023 feststellte.

Eine Stimme in einer geteilten Landschaft

Erez‘ Arbeit fällt in eine Zeit erhöhter Spannungen in Israel, in der Widerspruch gegen die Politik der Regierung – insbesondere seit dem Angriff vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Krieg in Gaza – zunehmend unterdrückt wird.

Als israelische Linke bewegt sie sich in einer polarisierten Gesellschaft, in der „fast jeder um dich herum keinerlei Empathie für jemanden hat, der nicht zu ‚ihrem‘ Volk gehört.“ Dennoch ist sie nach wie vor entschlossen, sich mit denjenigen auseinanderzusetzen, denen sie einst ähnelte, und fragt: „Wie kann man ihnen Legitimität verleihen?

Ihr Aktivismus und ihr Podcast sind nicht unbemerkt geblieben. Im November 2024 trat Erez im Bad Hasbara-Podcast auf, um über Gewalt durch israelische Fußballfans in Amsterdam zu diskutieren, was ihre Kritik an nationalistischer Inbrunst noch verstärkte. Im Internet wird sie von ihren Anhängern dafür gelobt, dass sie „das Schweigen bricht“ und Gespräche anregt, die die Auswirkungen des militarisierten israelischen Staates auf Palästinenser und Israelis in Frage stellen.

Ausblick

Während sich Disillusioned seinem dritten Jahr nähert, zeigt Erez keine Anzeichen für eine Verlangsamung. Mit einem wachsenden Publikum und einem Patreon zur Unterstützung von Bonusinhalten baut sie weiterhin eine Gemeinschaft um die Idee auf, dass Veränderung möglich ist – selbst in einer so gespaltenen Gesellschaft wie der israelischen.

Ihre Arbeit mit Yesh Din und ihre öffentlichen Auftritte als Rednerin lassen auf einen vielschichtigen Ansatz der Lobbyarbeit schließen, der das Erzählen von Geschichten mit konkretem Handeln verbindet.

Für Erez ist die Mission klar: Sie will den Grundstein für eine Zukunft legen, in der sich Gleichheit und Freiheit „vom Fluss bis zum Meer und darüber hinaus“ erstrecken, wie sie auf ihrem YouTube-Kanal sagt. In einer Welt, in der solche Sätze heftige Debatten auslösen, hebt sich Yahav Erez als eine Stimme der Selbstreflexion und der Hoffnung hervor und beweist, dass selbst die hartnäckigsten Überzeugungen in Frage gestellt und verändert werden können.