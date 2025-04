Teilen

Anleger setzen vermehrt auf Taiwan. Die kumulierten Nettozuflüsse ausländischer Fonds, ein wichtiger Gradmesser für die Marktstimmung, erreichten 2025 ein neues Allzeithoch, wobei in neun der letzten 12 Monate positive Nettozuflüsse gemeldet wurden.

Von den 91 Milliarden Dollar, die ausländische Anleger in den letzten zehn Jahren in taiwanesische Aktien investiert haben, sind seit Tiefpunkt des Aktienmarktes im September 2022 fast 80 Milliarden Dollar geflossen sind. Die Aktienkurse sind parallel dazu gestiegen, wobei der FTSE Taiwan 30/18 Capped Net Index im Jahr 2023 um 31 % und im Jahr 2024 um 25 % zulegte.

Seit dem Markttief im Herbst 2022 haben sich die Aktien um 81 % erholt (Stand: 24.März 2025). Im Jahr 2025 liegt der Index bisher 5 % im Minus und 10 % unter seinem Allzeithoch vom letzten Sommer – also im Korrekturbereich. Dies spiegelt wahrscheinlich eher die globale Unsicherheit im Zusammenhang mit Handelsspannungen und Trumps Zolldrohungen wider als die Fundamentaldaten der taiwanesischen Wirtschaft von heute.

Der Nationale Entwicklungsrat Taiwans erwartet ein BIP-Wachstum von 3,3 % in diesem Jahr, angetrieben von der anhaltenden Nachfrage nach KI und anderen aufstrebenden Technologien. Die moderatere IWF-Prognose von 2,7 % scheint die Unsicherheiten, die das globale Wachstum in diesem Jahr behindern könnten, besser widerzuspiegeln, aber sie würde Taiwans Wirtschaft immer noch weit vor den meisten Industrieländern oder den schwachen 1,7 % der G7 sehen.

TSMC diversifiziert Produktionsstätten ins Ausland

Die Dominanz der taiwanesischen Halbleiterfertigung dürfte das Wachstumspotenzial der Wirtschaft für die kommenden Jahre sichern. Taiwan hält derzeit einen Anteil von zwei Dritteln am weltweiten Foundry-Markt und übertrifft damit die 10 % des zweitplatzierten Korea.

Bei der Produktion der fortschrittlichsten Chips, einschließlich derjenigen, die für das Training von LLMs und anderen KI-Anwendungen verwendet werden, halten taiwanesische Firmen mit einem Marktanteil von über 90 % das weltweite Angebot fast vollständig in Schach.

Gleichzeitig diversifizieren Firmen wie TSMC ihre Produktionsstätten ins Ausland, nicht zuletzt aus geopolitischen Gründen. In einer viel beachteten Pressekonferenz mit Präsident Trump Anfang März kündigte das Unternehmen Investitionen in Höhe von 100 Milliarden Dollar in den USA über mehrere Jahre an.

Die Technologie hat den Optimismus in Taiwan beflügelt, und wir glauben, dass sich dieses Thema fortsetzen wird. Der zyklische Charakter der Halbleiterbranche sowie politische und sicherheitspolitische Erwägungen bedeuten, dass die Anleger auf Volatilität vorbereitet sein müssen.

Taiwanische Aktien sind im Vergleich zu ihrer eigenen Geschichte nicht billig, aber sie werden im Vergleich zu globalen Aktien immer noch mit einem Abschlag von 11 % beim Termingewinn und 23 % beim Kurs-Buchwert-Verhältnis gehandelt.

Auch wenn das Potenzial für eine signifikante Ausweitung der Multiplikatoren derzeit begrenzt sein mag, machen Taiwans vielversprechender Wachstumspfad und seine technologischen Fähigkeiten das Land zu einem unverzichtbaren Akteur in der Weltwirtschaft. Zoll- und Handelsunsicherheiten belasten die meisten Märkte, und Taiwan bildet da keine Ausnahme. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass seine einzigartige Position und seine Bedeutung in der globalen Lieferkette diese Risiken aufwiegen.

Anleger können über börsengehandelte Fonds (ETFs) auf verschiedene Weise effizient und bequem Zugang zu diesem Markt erhalten. Als Teil einer breiteren Schwellenländerallokation machen taiwanesische Unternehmen etwa 18 % des Gewichts im FTSE Emerging Index aus.

Wenn man sich auf das aufstrebende Asien – ohne die Schwergewichte Japan und China – konzentriert, z. B. mit dem FTSE Asia ex Japan ex China Index, steigt das Gewicht Taiwans auf rund 27 %. Der FTSE Taiwan 30/18 Capped Index schließlich bietet mit einer Gewichtung von fast 70 % im IT-Sektor das reinste Engagement.

Diese drei kosteneffizienten Methoden bieten eine einfache Möglichkeit, die Allokation in Taiwan zu erhöhen, dessen Benchmark-Exposure in den globalen Indizes nur 1,8 % beträgt – und das, obwohl die Wirtschaft und die Unternehmen des Landes eindeutig überdurchschnittlich stark sind.

Marcus Weyerer, Director of ETF Investment Strategy EMEA bei Franklin Templeton

