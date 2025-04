Kiew – Die ukrainischen Behörden sind alarmiert über die wachsende Zahl chinesischer Staatsbürger, die sich Russlands militärischen Bemühungen im laufenden Krieg in der Ukraine anschließen.

Sie werden durch Kampagnen in den sozialen Medien angelockt, die lukrative finanzielle Belohnungen und den Reiz des Abenteuers auf dem Schlachtfeld versprechen. Die Rekrutierungskampagne, die in erster Linie über chinesische Social-Media-Plattformen wie Weibo und Douyin durchgeführt wird, hat Bedenken hinsichtlich der Neutralität Chinas in dem Konflikt und des Bewusstseins der chinesischen Regierung für die Situation geweckt.

Nach Angaben von Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) zeigt eine Anzeige, die auf einer der größten Social-Media-Plattformen in China, Weibo, gepostet und hunderttausendfach aufgerufen wurde, Männer, die ihren Arbeitsplatz verlassen, um für Russland zu kämpfen, und endet mit der Zeile: „Du bist ein Mann. Sei ein Mann.“

Die Rekrutierungsanzeigen sollen junge Männer mit geringen wirtschaftlichen Aussichten ansprechen. In einem Video, das auf Russisch mit chinesischen Untertiteln gedreht wurde, werden Einstellungsprämien von bis zu 21.000 Dollar und ein monatliches Einkommen von etwa 2.400 Dollar versprochen – weit über dem Durchschnittslohn in vielen Teilen Chinas.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beschuldigte Moskau kürzlich, eine „systematische Kampagne“ zur Anwerbung chinesischer Staatsangehöriger zu führen. Zwei Chinesen wurden kürzlich in der östlichen Region Donezk gefangen genommen.

„Russland führt eine systematische Kampagne durch, um chinesische Soldaten zu rekrutieren“, erklärte Selenskyj auf einer Pressekonferenz am 8. April und beschuldigte Moskau, soziale Medien zu nutzen, um anfällige Personen mit Versprechungen von Reichtum und Ruhm anzusprechen. Er fügte hinzu, dass Peking wahrscheinlich von diesen Aktivitäten weiß, was Fragen über Chinas offizielle Haltung der Neutralität in diesem Krieg aufwirft.

In einem anderen Video spricht eine russische Influencerin Chinesisch und preist Vorteile wie Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung für Rekruten an.

Interviews mit gefangenen chinesischen Kämpfern offenbaren eine Mischung von Motivationen. Ein Gefangener, der in einem von den ukrainischen Behörden veröffentlichten Video zu Wort kommt, gibt zu, dass er keine Kampferfahrung hatte und vor seiner Ausbildung in Russland noch nie eine Waffe in der Hand gehalten hatte.

„Ich dachte, es wäre ein Abenteuer“, sagte er und bedauerte, dass er mit der Realität des Krieges konfrontiert wurde. Andere beriefen sich auf finanzielle Verzweiflung oder den Wunsch nach Kampferfahrung, beeinflusst durch die Propaganda, die den Konflikt als edle Sache darstellte.

Das chinesische Außenministerium hat jegliche staatliche Beteiligung bestritten und die Behauptungen Zelenskyys als „völlig unbegründet“ bezeichnet.

Sprecher Lin Jian betonte, dass Peking seinen Bürgern rät, Konfliktgebiete zu meiden, und die Teilnahme an ausländischen Militäroperationen untersagt. Die Tatsache, dass diese Rekrutierungsposts auf streng kontrollierten chinesischen Social-Media-Plattformen fortbestehen, deutet jedoch darauf hin, dass trotz der weiten Verbreitung und Sichtbarkeit nur begrenzte Anstrengungen unternommen werden, sie zu unterbinden.

Die Situation hat internationales Aufsehen erregt. Das US-Außenministerium bezeichnete die Berichte als „beunruhigend“, während die Leiterin der Außenpolitik der Europäischen Union, Kaja Kallas, China aufgrund seiner wirtschaftlichen Unterstützung und der Lieferung von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck als „wichtigen Ermöglicher“ von Russlands Kriegsanstrengungen bezeichnete.

Ukrainische Beamte haben den chinesischen Geschäftsträger in Kiew vorgeladen, um Erklärungen zu verlangen und die Verwicklung chinesischer Staatsangehöriger in den Konflikt zu verurteilen.

Analysten gehen davon aus, dass die Rekrutierung die breitere Strategie Russlands widerspiegelt, seine Streitkräfte mit ausländischen Kämpfern zu verstärken, nachdem Berichte über nordkoreanische Truppen und Söldner aus Syrien und Libyen aufgetaucht sind.

Im Gegensatz zu den staatlich geförderten Einsätzen Nordkoreas scheinen die chinesischen Rekruten jedoch unabhängig zu handeln und eher durch persönlichen Gewinn als durch Regierungsanweisungen angelockt zu werden.

„Dies sind keine von Peking entsandten Soldaten“, sagte eine westliche Geheimdienstquelle, die anonym bleiben wollte. „Es sind Einzelpersonen, die auf gezielte Werbung reagieren und wirtschaftliche Schwachstellen ausnutzen.

Das Phänomen hat auch innerhalb Chinas eine Debatte ausgelöst. Die Online-Reaktionen auf die Rekrutierungsvideos sind gemischt: Einige Nutzer äußern Interesse an der hohen Bezahlung, während andere davor warnen, dass die Rekruten Gefahr laufen, „Kanonenfutter“ zu werden. Beiträge, die sich kritisch über den Krieg oder Russlands Taktik äußern, werden oft schnell zensiert, was die Herausforderungen eines offenen Diskurses in Chinas streng reguliertem digitalen Raum widerspiegelt.

Für die Ukraine verkompliziert die Anwesenheit der chinesischen Kämpfer den ohnehin schon brisanten Konflikt. Selenskyj hat angeboten, die gefangenen Männer gegen ukrainische Gefangene auszutauschen, die von Russland festgehalten werden. Damit signalisiert er den Wunsch nach einer Deeskalation der Spannungen mit Peking und verweist gleichzeitig auf die Abhängigkeit Russlands von ausländischen Rekruten.

„Dieser Krieg darf sich nicht weiter ausbreiten“, sagte er und forderte die Weltmächte auf, sich mit dem Problem zu befassen.

Die Rekrutierung chinesischer Staatsangehöriger unterstreicht die sich verändernde Natur der modernen Kriegsführung, in der soziale Medien sowohl als Propagandawerkzeug als auch als Rekrutierungsplattform dienen.

