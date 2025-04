Israel: Tausende Soldaten fordern Kriegsende

Jerusalem – Tausende Reservisten aus der israelischen Luftwaffe, Armee, Marine und dem Geheimdienst haben in zahlreichen Briefen ihren Widerstand und ihre Weigerung erklärt, am Gaza-Krieg teilzunehmen.

Pensionierte Kampfflieger erklärten in dem Schreiben, dass Israels Krieg derzeit vor allem politischen und persönlichen Interessen dient, nicht aber Sicherheitsinteressen.

Die Unterzeichner des Schreibens fügten hinzu, dass „wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, nur ein Abkommen die Geiseln sicher zurückbringen kann, während militärischer Druck hauptsächlich zur Tötung der Geiseln und zur Gefährdung unserer Soldaten führt“.

In dem Schreiben werden auch alle israelischen Bürger aufgerufen, sich zu mobilisieren und ein Ende des Krieges zu fordern. „Jeder Tag, der verstreicht, bringt ihr Leben in Gefahr“, hieß es. Zu den Unterzeichnern des Briefes gehörte auch der ehemalige Armeechef Dan Halutz, berichtet die israelische Zeitung Haaretz.

Der Brief zog sofort eine Rüge aus dem Büro des israelischen Premierministers nach sich, der erklärte, dass „Aussagen, die die israelischen Verteidigungskräfte schwächen und unseren Feind in Kriegszeiten stärken“, „unverzeihlich“ seien.

Sie seien „eine Gruppe von Extremisten, die wieder einmal versuchen, die israelische Gesellschaft von innen heraus zu spalten“, sagte er in einer Erklärung. Er beschuldigte sie, „nur ein Ziel zu verfolgen – den Sturz der Regierung. Sie repräsentieren weder die Soldaten noch die Öffentlichkeit“.

Verteidigungsminister Israel Katz sagte, der Brief untergrabe die „Legitimität“ des Krieges gegen den Gazastreifen und forderte die Chefs von Armee und Luftwaffe auf, die Angelegenheit „auf die angemessenste Weise“ zu behandeln.

Kritiker haben Netanjahu vorgeworfen, den Krieg in die Länge zu ziehen, um sein Kabinett intakt zu halten und als Premierminister weiter im Amt bleiben zu können.

Unterdessen unterzeichneten fast 150 Offiziere der israelischen Marine eine Petition, in der die Regierung Netanjahu aufgefordert wird, den Krieg in Gaza zu beenden und die Freilassung der dort festgehaltenen Geiseln zu erwirken, wie die Zeitung Yedioth Ahronoth berichtet.

Channel 12 berichtete, dass sich Hunderte von Soldaten, die in der Vergangenheit im Panzerkorps und in der Marine gedient haben und immer noch in der Reserve dienen, dem Protest der Luftwaffe anschlossen und zwei weitere Briefe schickten, in denen sie ein Ende des Krieges in Gaza und die Rückkehr der Geiseln forderten.

Später berichtete der Sender, dass Dutzende von Ärzten der militärischen Reserve eine Petition an die Regierung geschickt hatten, in der sie ein Ende des Krieges in Gaza forderten – Teil einer wachsenden Welle des Dissenses innerhalb der israelischen Armee.

In der Petition, die an Katz und den Generalstabschef der Armee, Eyal Zamir, gerichtet war, hieß es: „Wir, Ärzte und medizinisches Fachpersonal der Reserve, die in verschiedenen Einheiten der israelischen Armee dienen, fordern die sofortige Rückkehr der Geiseln und eine Einstellung der Kämpfe im Gazastreifen“, so der Sender.

🇮🇱 Around 1000 Israeli air force staff, many of them #reservists, published an open letter calling for an end to the war in #Gaza.

The Israeli military later announced it would dismiss all those involved in the publication.

FRANCE 24’s Laurent Berstecher has the details ⤵️ pic.twitter.com/UsETWHhSt5

— FRANCE 24 English (@France24_en) April 11, 2025