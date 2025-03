Ankara – Der polnische Premierminister Donald Tusk forderte die Türkei bei Gesprächen mit Präsident Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara auf, eine Schlüsselrolle in einem Friedensprozess für die Ukraine zu spielen.

„Ich habe Präsident Erdogan einen klaren Vorschlag unterbreitet, dass die Türkei die größtmögliche Mitverantwortung für den Friedensprozess übernimmt, um Stabilität und Sicherheit in unserer gesamten Region zu gewährleisten“, sagte Tusk auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Staatschef.

„Wir wissen genau, was wir für die Ukraine, für die Region und für Europa wollen“, fügte er hinzu.

„Unser Ziel ist es, die Region zu stabilisieren. Wir müssen die Ukraine wieder aufbauen“, so Tusk weiter. „Dies ist eine Chance für polnische und türkische Unternehmen.“

Erdogan bezeichnete die Entscheidung der Ukraine, den Waffenstillstandsvorschlag zu unterstützen, als positiv. „Wir erwarten von Russland, dass es diesen positiven Schritt in gleicher Weise erwidert“, sagte Erdogan.

Tusk und Erdogan trafen sich in Ankara, um über die Stärkung der Beziehungen zwischen der Türkei und Polen, die Beziehungen zwischen der Türkei und der EU und ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine zu sprechen.

Diplomaten und Analysten zufolge ist die Türkei zu einem wichtigen potenziellen Partner bei der Umstrukturierung der europäischen Sicherheit geworden, während Europa darum ringt, seine Verteidigung zu stärken und Garantien für die Ukraine im Rahmen eines von den Vereinigten Staaten angestrebten Waffenstillstandsabkommens zu finden.

Die europäischen Länder sind durch den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Ukraine-Krieges verunsichert, der die Politik Washingtons auf den Kopf gestellt, die Isolierung Russlands mit der Möglichkeit einer Annäherung gestoppt, den Druck auf Kiew nach den desaströsen Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erhöht und die transatlantischen Beziehungen gefährdet hat.

Das NATO-Mitglied Türkei verfügt über die zweitgrößte Armee des Bündnisses. Sie hat in den letzten Jahren mit der Produktion eigener Flugzeuge, Panzer und Marineträger begonnen und verkauft bewaffnete Drohnen in alle Welt, auch in die Ukraine. Die Exporte der türkischen Rüstungsindustrie beliefen sich im Jahr 2024 auf 7,1 Milliarden Dollar.

Turkish President Erdogan welcomed Polish Prime Minister Tusk with an official ceremony and assisted him up the stairs by holding his arm, as Tusk wore an adjustable knee brace on his left leg. pic.twitter.com/PNXZbbZZZ5

