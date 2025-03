Türkei: US-israelischer Demonstrant des Landes verwiesen

Teilen

Istanbul – Der israelisch-amerikanische Staatsbürger Michael Anthony Ganoe wurde aus der Türkei abgeschoben, nachdem er an nicht genehmigten Protesten im Istanbuler Stadtteil Saraçhane teilgenommen hatte.

Die Demonstrationen fanden statt, um gegen laufende Korruptions- und Terrorismusermittlungen gegen die Istanbuler Stadtverwaltung (İBB) und ihren Bürgermeister Ekrem İmamoğlu zu protestieren. Ganoe wurde zusammen mit dem rumänischen Staatsangehörigen Daniel Aleksander Loktus von den türkischen Behörden festgenommen und anschließend wegen „Aufstachelung zu Hass und Feindschaft in der Bevölkerung“ des Landes verwiesen.

Medienberichten zufolge, begann die Istanbuler Polizei mit der Überwachung von Ganoe, nachdem sie ihn in einer Gruppe von Demonstranten in Saraçhane identifiziert hatte.

Die Ermittlungen ergaben, dass Ganoe am 20. März 2025 in die Türkei einreiste, etwa zeitgleich mit den andauernden Protesten. Die türkischen Behörden fanden auch heraus, dass Ganoe zuvor an Demonstrationen in Rumänien teilgenommen hatte und Fotos mit Mitgliedern der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) besaß, was Fragen zu seinem Hintergrund und seinen Absichten aufwarf. Neben Ganoe wurde auch Loktus, ein rumänischer Staatsbürger, den er bei den Protesten in Rumänien kennengelernt haben soll, festgenommen.

Nach ihrer Festnahme wurden sowohl Ganoe als auch Loktus in der Polizeidirektion Istanbul verhört. Aufgrund ihrer Beteiligung an den nicht genehmigten Protesten und ihrer angeblichen Rolle bei der Schürung öffentlicher Unruhen klagten die Behörden sie wegen „Aufstachelung zu Hass und Feindschaft“ an.

In seiner Aussage bei der Polizei beschrieb sich Ganoe als freiberuflicher Journalist und behauptete: „Ich bin ein freier Journalist. Ich habe meinen Freund getroffen, der mit mir bei den Protesten in Rumänien war. Ich verdiene mein Einkommen mit den Nachrichten, die ich in den sozialen Medien verbreite.“

Die türkischen Behörden hätten jedoch keine konkreten Beweise für seine Behauptung gefunden, dass er ein arbeitender Journalist sei. Die beiden wurden kurz darauf in ihre jeweiligen Heimatländer abgeschoben.

Proteste in der Türkei

Seit der Verhaftung des Bürgermeisters von Istanbul, Ekrem İmamoğlu kommt es in der Türkei breiten Protesten. Auslöser der Demonstrationen, die sich auf Städte wie Istanbul, Ankara und Izmir ausbreiteten, war die Verhaftung İmamoğlus wegen Korruptionsvorwürfen, wobei auch eine separate Untersuchung wegen angeblicher Verbindungen zum Terrorismus läuft.

Am 23. März 2025 wurde er offiziell in Untersuchungshaft genommen. Die Proteste rund um das Istanbuler Rathaus im Stadtteil Saraçhane haben Zehntausende von Teilnehmern angezogen und stellen die größte Welle öffentlicher Unruhen in der Türkei seit den Gezi-Park-Demonstrationen 2013 dar. Die Behörden haben seit Beginn der Proteste mehr als 1.100 Personen festgenommen und berichten von verletzten Polizeibeamten und der Beschlagnahmung gefährlicher Materialien.

Zum Thema

– Imamoglu-Verhaftung –

Islamhasser Geert Wilders fordert Erdogan-Festnahme

Zudem verlangte er die Freilassung des seit Mittwoch inhaftierten Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu.

Wilders lebte in seinen späten Teenagerjahren eine Zeit lang in Israel. Im Alter von 17 bis 19 Jahren (etwa 1981-1982) arbeitete und lebte er in einem Moschaw (einer Art genossenschaftlicher landwirtschaftlicher Gemeinschaft) in Israel.

Nach eigenen Angaben hat er das Land seither mehr als 40 Mal besucht und eine tiefe Verbundenheit mit ihm zum Ausdruck gebracht, indem er es als „das einzige Licht der Demokratie im Nahen Osten“ bezeichnete. Er hat eine Umsiedlung der Palästinenser nach Jordanien gefordert, da dies ihre wahre nationale Heimat sei.