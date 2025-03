Islamhasser Geert Wilders fordert Erdogan-Festnahme

Teilen

Amsterdam – Der für seine extrem islam- und ausländerfeindlichen Äußerungen bekannte niederländische Politiker Geert Wilders hat in einem Post auf X die Festnahme des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gefordert.

Zudem verlangte er die Freilassung des seit Mittwoch inhaftierten Oberbürgermeisters von Istanbul, Ekrem Imamoglu.

„Ekrem Imamoglu sollte freigelassen werden und

Erdogan sollte eingesperrt werden“, so Wilders.

In einem weiteren Post verlangte Wilders einen Rücktritt Erdogans. „ERDOĞAN İSTİFA ETMELİ!“, schrieb er in einem auf Türkisch verfassten Text, „Erdogan muss zurücktreten“.

Wer ist Geert Wilders?

Geert Wilders ist ein prominenter niederländischer Politiker und der Gründer und Vorsitzende der Partei für die Freiheit (Partij voor de Vrijheid, PVV), einer rechtspopulistischen Partei in den Niederlanden.

Wilders ist weithin für seine strikte Anti-Islam-Haltung bekannt, die ihn sowohl in den Niederlanden als auch international zu einer umstrittenen Figur gemacht hat. Er hat dazu aufgerufen, den Koran zu verbieten, Moscheen zu schließen und die muslimische Einwanderung in die Niederlande zu stoppen.

Leben in Israel

Wilders lebte in seinen späten Teenagerjahren eine Zeit lang in Israel. Im Alter von 17 bis 19 Jahren (etwa 1981-1982) arbeitete und lebte er in einem Moschaw (einer Art genossenschaftlicher landwirtschaftlicher Gemeinschaft) in Israel.

Nach eigenen Angaben hat er das Land seither mehr als 40 Mal besucht und eine tiefe Verbundenheit mit ihm zum Ausdruck gebracht, indem er es als „das einzige Licht der Demokratie im Nahen Osten“ bezeichnete. Er hat eine Umsiedlung der Palästinenser nach Jordanien gefordert, da dies ihre wahre nationale Heimat sei.

Wilders unterstützt auch offen Israels Aktionen in Gaza und bezeichnete den Konflikt als „Kampf gegen böse Kräfte“, die Israel bedrohten.

In einem Artikel für das rechtsradikale Medienportal Breitbart argumentierte Wilders, dass europäische Patrioten Israels Kriegsanstrengungen unterstützen sollten, während er den Islam und seine Anhänger verurteilte.

Im Dezember vergangenen Jahres erhielt Wilders während eines Besuchs Israels den Jabotinsky-Preis für Freiheit, der ihm vom Sprecher der Knesset, MK Amir Ohana (Likud), in einer Zeremonie überreicht wurde.