Israel: Hamas bietet 5- bis 10-jährigen Waffenstillstand an

Washington – Ein hochrangiger US-Beamter, der direkte Gespräche mit der Hamas geführt hat, sagt, die Gruppe habe einen fünf- bis zehnjährigen Waffenstillstand mit Israel vorgeschlagen.

Der Beauftragte von Präsident Trump für Geiselangelegenheiten, Adam Boehler, sagte im israelischen Rundfunk, die Hamas habe angeboten, in dieser Zeit die Waffen niederzulegen und sich nicht an der Regierung des Gazastreifens zu beteiligen. Es ist das erste Mal, dass die Hamas einen Zeitplan für einen Waffenstillstand anbietet.

Boehler bezeichnete die Gespräche als „kleine Schritte“, sagte aber, die Hamas habe einige „vernünftige“ und „praktikable“ Maßnahmen vorgeschlagen.

„Sie schlugen einen fünf- bis zehnjährigen Waffenstillstand vor, bei dem die Hamas alle Waffen niederlegen würde und bei dem die Vereinigten Staaten und andere Länder helfen würden, um sicherzustellen, dass es keine Tunnel gibt, dass auf der militärischen Seite nichts unternommen wird und dass die Hamas in Zukunft nicht in die Politik involviert ist“, sagte Boehler.

Boehler sagte, er habe sich bei seinen Gesprächen mit der Hamas mit Israel abgestimmt, obwohl Jerusalem Berichten zufolge von den Verhandlungen mit den USA überrascht wurde.

Anfang Februar schlug Trump vor, den Gazastreifen zu übernehmen und ihn zur „Riviera“ des Nahen Ostens zu machen. Trump forderte die dauerhafte Umsiedlung der fast 2 Millionen Palästinenser während des Wiederaufbaus, ohne Garantie, dass sie zurückkehren könnten.

Die arabischen Länder schlugen einen alternativen Plan vor, der jedoch von Trump abgelehnt wurde, u. a. wegen Bestimmungen, die den Verbleib der Palästinenser im Gazastreifen vorsahen.

Bei den Gesprächen zwischen der Hamas und Israel, die seit dem 11. Februar in Katar stattfinden, war von diesem Deal jedoch noch keine Rede. Laut Medienberichten habe Israel Hamas lediglich eine 2-monatige Verlängerung des derzeitigen Waffenstillstandes angeboten.

Die erste 42-tägige Phase eines dreistufigen Waffenstillstand- und Gefangenenaustauschabkommens zwischen der Hamas und Israel, das von Katar, Ägypten und den USA vermittelt wurde, endete am 1. März, das am 19. Januar begonnen hatte.

Israel schätzt, dass sich 59 israelische Geiseln im Gazastreifen befinden, von denen 24 noch am Leben sind, während mehr als 9.500 Palästinenser in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, wo sie Folter, Entbehrungen und medizinische Vernachlässigung erleiden, was nach palästinensischen und israelischen Menschenrechtsberichten zum Tod vieler Menschen geführt hat.

Die israelische Armee verstößt jedoch weiterhin gegen die Waffenruhe im Gazastreifen. Vor der Küste des Gazastreifens stationierte Kanonenboote beschießen nach Angaben palästinensischer Medien Gebiete im Norden des Palästinensergebietes.

Die Streitkräfte eröffneten am Mittwoch das Feuer im südlichen und östlichen Rafah sowie in der Stadt Abasan al-Kabira, östlich von Khan Younis gelegen. Videos, die vom Quds News Network ins Internet gestellt wurden, zeigten Soldaten, die wahllos auf Menschen schossen, die durch die Straßen der Stadt fuhren.

BREAKING:

🇺🇲🇵🇸 U.S President Trump hostage envoy Adam Boehler says Hamas are nice guys after the direct negotiations with them:

“They don’t have horns growing out of their heads. They’re actually pretty nice guys; guys like us and the US is not an agent of Israel” pic.twitter.com/zZEqRba8tQ

— Megatron (@Megatron_ron) March 9, 2025