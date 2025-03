Baku/Jerewan – Armenien und Aserbaidschan haben einen historischen Durchbruch in ihrem jahrzehntelangen Konflikt erzielt und den Text eines Friedensabkommens zur Beendigung der fast 40 Jahre währenden Feindseligkeit fertiggestellt.

Die Ankündigung ist ein bedeutender Schritt zur Beilegung einer der langwierigsten Streitigkeiten im Südkaukasus, bei der es hauptsächlich um die Region Berg-Karabach geht.

“Seit dem Ende des Krieges im Jahr 2020 hat Aserbaidschan konsequent für Frieden geworben. Wir haben Armenien unmittelbar nach dem Krieg ein Friedensabkommen vorgeschlagen und den ersten Entwurf des Abkommens erstellt”, so der aserbaidschanische Botschafter in Berlin, Nasimi Aghayev.

Ein Element ist die offizielle Auflösung der OSZE-Minsker Gruppe und ihrer zugehörigen Strukturen. Die Gruppe wurde 1992 gegründet, um eine Lösung für den Konflikt zwischen beiden Ländern zu vermitteln, konnte jedoch über Jahrzehnte keine Fortschritte erzielen.

“Die Minsker Gruppe hat ihre Existenzberechtigung verloren. Nach der Wiederherstellung der territorialen Integrität Aserbaidschans ist ihre Fortführung völlig überflüssig. Es ist an der Zeit, diese überholte und dysfunktionale Struktur offiziell aufzulösen”, erklärte Botschafter Aghayev.

Das Abkommen, das vom armenischen Außenministerium als „unterschriftsreif“ bezeichnet wurde, ist das Ergebnis monatelanger intensiver Verhandlungen und jahrelanger, mit Unterbrechungen geführter Kriege. Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov bestätigte, dass Armenien die Vorschläge Aserbaidschans zu den beiden noch offenen Artikeln des Vertragsentwurfs akzeptiert habe.

Diese Artikel betreffen kritische Fragen: die Nichtstationierung von Streitkräften aus Drittländern entlang der gemeinsamen Grenze und den gegenseitigen Rückzug von Rechtsansprüchen gegenüber internationalen Gremien.

„Der Verhandlungsprozess über den Text des Friedensabkommens mit Armenien ist abgeschlossen“, erklärte Bayramov und signalisierte damit einen seltenen Moment des Konsenses zwischen den beiden Nachbarstaaten.

Der armenische Premierminister Nikol Pashinyan begrüßte das Abkommen als einen Wendepunkt und betonte, dass der Text die wichtigsten Bedenken ausräume und den Weg für normalisierte Beziehungen ebne. „Dies ist ein beispielloser Durchbruch in einer festgefahrenen Diplomatie“, sagte Richard Giragosian, Direktor des Zentrums für regionale Studien in Eriwan, und spiegelte damit den weit verbreiteten Optimismus unter Beobachtern wider.

Die Wurzeln dieses Konflikts reichen bis in die späten 1980er Jahre zurück, als Berg-Karabach, eine Enklave, die international als Teil Aserbaidschans anerkannt ist, aber historisch gesehen von ethnischen Armeniern bewohnt wird, versuchte, sich mit Unterstützung Armeniens zu lösen.

Zwei große Kriege – Anfang der 1990er Jahre und im Jahr 2020 – sowie eine entscheidende aserbaidschanische Offensive im September 2023, durch die die Region zurückerobert wurde, haben tiefe Narben hinterlassen, Hunderttausende vertrieben und unzählige Menschenleben gefordert. Die jüngste Militäroperation zwang über 100.000 ethnische Armenier zur Flucht aus Berg-Karabach, was die Dringlichkeit einer diplomatischen Lösung noch verstärkt.

Der Durchbruch hat internationales Lob hervorgerufen. Die Vereinigten Staaten lobten den Fortschritt, und das Außenministerium erklärte am 15. März: „Jetzt ist es an der Zeit, sich zum Frieden zu bekennen, den Vertrag zu unterzeichnen und zu ratifizieren und eine neue Ära des Wohlstands für die Menschen im Südkaukasus einzuleiten.“

Die Leiterin der EU-Außenpolitik, Kaja Kallas, nannte den Vertrag einen „entscheidenden Schritt in Richtung Sicherheit“, während Analysten davon ausgehen, dass das Abkommen die regionale Dynamik neu gestalten, den traditionellen Einfluss Russlands verringern und Möglichkeiten für ein westliches Engagement eröffnen könnte.

Für die Menschen in Armenien und Aserbaidschan ist das Abkommen nach Jahrzehnten der Feindschaft ein Hoffnungsschimmer. „Dies könnte das Ende eines schmerzhaften Kapitels sein“, sagte Shujaat Ahmadzade, ein in Baku ansässiger Analyst. „Aber Vertrauen muss erst aufgebaut werden, und das wird Zeit brauchen.

Während sich beide Länder auf die nächsten Schritte vorbereiten, schaut die Welt genau hin, in der Hoffnung, dass dieser historische Durchbruch endlich dauerhaften Frieden in eine Region bringt, die lange Zeit von Konflikten geprägt war.

Die Okkupation der aserbaidschanischen Gebiete durch Armenien hat tiefe Spuren hinterlassen:

🇦🇲🇦🇿 Long-warring #Armenia and #Azerbaijan announced on Thursday they had agreed to sign a #peace deal after over three decades of conflict.

Armenia agreed in principle to remove its troops from its border with Azerbaijan and withdraw all legal claims against its neighbour pic.twitter.com/Oc0Pba4x6O

— FRANCE 24 English (@France24_en) March 14, 2025