Bericht: NATO wünscht EU-Annäherung an die Türkei

Brüssel – In einer sich rasch verändernden geopolitischen Landschaft hat NATO-Generalsekretär Mark Rutte die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union dazu aufgerufen, ihre Beziehungen zur Türkei zu stärken und die Notwendigkeit einer verstärkten Sicherheitszusammenarbeit zu betonen, berichtet die Financial Times.

Dieser Appell erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Vereinigten Staaten von Europa zu distanzieren scheinen, was die NATO und die EU dazu veranlasst, ihre strategischen Partnerschaften neu zu bewerten. Im Mittelpunkt dieses Vorstoßes steht die beeindruckende türkische Verteidigungsindustrie, die sich zu einem entscheidenden Faktor für die regionale und globale Sicherheit entwickelt hat.

Trumps Rhetorik veranlasst europäische Verteidigungsminister zum Umdenken

Trumps Drohungen, die US-Sicherheitsgarantien für europäische NATO-Verbündete zurückzuziehen, sowie seine Bemühungen, die Beziehungen zu Russland wieder aufzunehmen und die Unterstützung für die Ukraine zu reduzieren, haben die Hauptstädte der EU verunsichert.

Als Reaktion darauf haben viele EU-Hauptstädte auf eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben gedrängt und einige haben vorgeschlagen, eine „Koalition der Willigen“ mit Nicht-EU-Ländern wie Norwegen und Großbritannien zu bilden.

Anfang März nahm der türkische Außenminister Hakan Fidan an einem Treffen der wichtigsten europäischen Militärmächte in London teil, um die Unterstützung für die Ukraine und allgemeinere Verteidigungsfragen zu erörtern.

Türkischer Verteidigungssektor

Der türkische Verteidigungssektor hat in den letzten Jahren internationale Anerkennung erlangt, insbesondere für seine modernen Drohnen und gepanzerten Fahrzeuge.

Die von Baykar entwickelten Bayraktar-TB2-Drohnen haben ihre Wirksamkeit in Konflikten in der Ukraine, in Libyen und im Kaukasus bewiesen und wurden für ihre Präzision und Erschwinglichkeit gelobt. Diese unbemannten Luftfahrzeuge haben nicht nur die militärischen Fähigkeiten der Türkei gestärkt, sondern sind auch zu einem begehrten Exportgut geworden, das von Ländern wie Polen und mehreren afrikanischen Staaten in ihre Arsenale aufgenommen wurde.

In ähnlicher Weise hat die türkische Industrie für gepanzerte Fahrzeuge, angeführt von Unternehmen wie BMC und Otokar, robuste Plattformen wie den Kampfpanzer Altay und den Schützenpanzer Tulpar hervorgebracht. Diese Entwicklungen unterstreichen die wachsende Eigenständigkeit der Türkei und ihre Fähigkeit, einen wichtigen Beitrag zu den europäischen Verteidigungsbemühungen zu leisten.

Strategischen Bedeutung der Türkei

Ruttes Forderung nach einer Vertiefung der Beziehungen spiegelt eine breitere Anerkennung der strategischen Bedeutung der Türkei wider. Als NATO-Mitglied mit dem zweitgrößten stehenden Heer der Allianz nimmt die Türkei eine einzigartige Position an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien ein.

Ihre Verteidigungsindustrie ist ein potenzieller Rettungsanker für Europa in einer Zeit, in der der Kontinent mit zunehmenden sicherheitspolitischen Herausforderungen konfrontiert ist, darunter Russlands anhaltendes Selbstbewusstsein und die Instabilität im Nahen Osten.

