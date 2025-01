Science-Fiction-Buch aus den 50ern nennt Mars-Führer „Elon“

Los Angeles – Tesla-Chef Elon Musk, 53, hat sich endlich zu der Prophezeiung geäußert, dass er den Mars kolonisieren wird, die in einem obskuren Wissenschaftsbuch von 1953 enthalten ist.

In dem Buch des deutschen Autors Wernher von Braun wird ein Anführer des Mars mit dem Titel „Elon“ erwähnt

Von Braun (1912-1977) war einer der wichtigsten Raketenentwickler und Verfechter der Weltraumforschung im zwanzigsten Jahrhundert. Von Braun wurde als Technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde der ersten funktionstüchtigen Flüssigkeitsrakete Aggregat 4 („V2“) in der Zeit des Nationalsozialismus sowie der späteren leitenden Tätigkeit beim Bau von Trägerraketen für die NASA-Missionen berühmt.

Er war 1933-34 zudem Mitglied einer SS-Reitereinheit, trat 1937 in die NSDAP ein und wurde 1940 SS-Junioroffizier. (Quelle)

Seine Mitverantwortung für den Tod von mindestens 12.000 Zwangsarbeitern und weiterer 8.000 Menschen durch die Herstellung und den Einsatz der V2 hat im Zuge der Vergangenheitsbewältigung eine einseitig positive Würdigung von Brauns beendet.

Auf X hat jemand das deutsche Originalmanuskript aus den Archiven geholt, um dieses Gerücht zu entlarven, und es hat sich bestätigt, dass von Braun tatsächlich vorausgesagt hat, dass er ‚Elon‘ heißen würde“, heißt es in einer Texteinblendung auf einem Bild, das von dem Nutzer geteilt wurde. Das geteilte Foto zeigt auch einen Auszug, der angeblich aus dem deutschen Buch stammen soll.

Der reichste Mann der Welt teilte den X-Beitrag erneut mit einer Frage: „Wie kann das echt sein?“, sagte Musk.

„Vielleicht sind Sie ein Zeitreisender oder so etwas“, schrieb ein X-Nutzer. Musk reagierte: „Egal wie oft ich den Leuten sage, dass ich ein 5000 Jahre alter außerirdischer Zeitreisender bin, sie glauben mir nicht.“ Ein anderer fügte hinzu: „Du bist ein Außerirdischer, nicht wahr?“ Ein dritter postete: „Die Prophezeiung wird sich erfüllen.“

