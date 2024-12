Tesla-Chef Elon Musk lobt Alicia Weidel (AfD)

Los Angeles – Tesla-Chef Elon Musk hat auf X einen Beitrag geteilt, in dem er Alice Weidel von der AfD verteidigt und erklärt, sie sei nicht rechtsextrem, sondern vertrete eine Politik des gesunden Menschenverstands.

Dort postete der User mit dem Namen @FischerKing64:

„Die Vorsitzende der deutschen Partei Alternative für Deutschland ist Alice Weidel. Sie hat einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften und arbeitete zuvor bei Goldman Sachs und der Bank of China. Sie spricht Englisch und Mandarin. Sie ist lesbisch und mit einer Frau verheiratet, die ursprünglich aus Sri Lanka stammt. In Fernsehsendungen wirkt sie ruhig, gesammelt und nachdenklich.

Von ihrem Hintergrund her ist sie so globalistisch/kosmopolitisch wie nur möglich. Aber sie ist eine Verfechterin von Einwanderungsbeschränkungen. Das macht sie also „weit rechts“ und „extrem“. Allein dieses eine Thema lässt die Leute den Verstand verlieren.“