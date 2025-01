Tel Aviv – Angesichts der laufenden Debatten in Israel über die Möglichkeit eines Konflikts mit dem NATO-Mitglied Türkei, warnen israelische Strategen nun auch vor der Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung mit Ägypten.

Politiker in Israel haben sich besorgt über Ägyptens „beispiellose militärische Aufrüstung“ geäußert, zu der auch der Bau von Tunneln und Brücken über den Suezkanal gehöre. Diese Entwicklungen, so warnen sie, könnten den raschen Einsatz ägyptischer Streitkräfte auf der Sinai-Halbinsel und möglicherweise auch an der Grenze zu Israel erleichtern.

Der Aufbau umfasst die Stationierung einer großen Anzahl von Truppen, den Bau von Panzersperren und die Aufstellung von Panzerdivisionen.

Auch die Stationierung einer großen Anzahl von Truppen, logistische Vorbereitungen und die Verlegung von Betonhindernissen, die israelische Panzerfahrzeuge blockieren sollen, seien beobachtet worden.

Diese Aktionen stellen laut den Kommentatoren einen klaren Verstoß gegen die in den Camp-David-Vereinbarungen festgelegten Beschränkungen dar und sind Gegenstand hitziger Debatten zwischen israelischen und ägyptischen Sicherheitsbeamten.

„Trotz gemeinsamer strategischer Interessen und zahlreicher Gründe, eine militärische Konfrontation zu vermeiden, könnten die Spannungen zwischen Ägypten und Israel potenziell zu einem Konflikt eskalieren – sei es durch eine Fehleinschätzung, einen Unfall oder unvorhergesehene Umstände“, so das israelische Fachportal Israel Defence.

Daher betonen israelische Militärs, dass die IDF auf die Möglichkeit eines Zusammenstoßes mit Ägypten vorbereitet bleiben müssen, auch wenn keine der beiden Seiten einen solchen aktiv anstrebt.

Die ägyptische Armee ist mit rund 438.500 aktiven Soldaten und 479.000 Reservisten eine der größten der Welt und damit eine bedeutende Militärmacht im Nahen Osten und in Afrika. Sie ist mit fortschrittlichen Waffen ausgestattet, darunter mehr als 5.000 Panzer und eine starke Luftwaffe, was dazu beiträgt, dass die ägyptische Armee bei der Bewertung der militärischen Stärke weltweit einen hohen Rang einnimmt.

Die Armee spielt eine entscheidende Rolle für die regionale Stabilität und war in der Vergangenheit an Konflikten wie dem Golfkrieg und Operationen im Jemen beteiligt.

