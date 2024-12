Teilen

Istanbul – Nach einer neuen Gesetzesregelung in der Türkei sollen Fluggesellschaften den Fluggästen bei Verspätungen von mehr als drei Stunden eine Entschädigung zahlen.

Wie der türkische Verkehrsminister Abdulkadir Uraloğlu erklärte, sollen bei Inlandsflügen 100 Euro und bei internationalen Flügen je nach Entfernung 250 bis 600 Euro gezahlt werden.

Uraloğlu sagte, dass Passagiere früher im Falle der Annullierung von Flügen eine Entschädigung erhielten, diese Praxis aber nicht zur Verfügung stand, wenn die Flüge verspätet waren.

„Türkische Fluggesellschaften zahlten im Rahmen der EU-Fluggastrechteverordnung Ausgleichszahlungen an ausländische Passagiere auf Flügen, die in der EU starten oder landen, aber nicht an türkische Bürger in der gleichen Situation. Mit der neuen Verordnung wurde dieser Unterschied beseitigt und mit internationalen Standards harmonisiert“, so Uraloğlu.

Uraloğlu: „100 Euro Entschädigung werden bei Verspätungen von 3 Stunden oder mehr auf Inlandsflügen gezahlt. Bei internationalen Flügen werden 250 Euro für alle Flüge mit einer Länge von 1500 Kilometern oder weniger, 400 Euro für Flüge zwischen 1500 und 3500 Kilometern und 600 Euro für Flüge mit einer Länge von mehr als 3500 Kilometern gezahlt.“

Bei der Berechnung des Gegenwerts der Entschädigungsforderungen in türkischer Lira soll der Devisenverkaufskurs der Zentralbank der Republik Türkei am Tag der Auszahlung der Entschädigung zugrunde gelegt werden.

