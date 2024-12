Frühbuchungen: Auch im Sommer 2025 Türkei auf Platz 1

Teilen

Berlin – Der nächste Sommer rückt immer stärker in den Fokus. Viele Gäste aus Deutschland planen bereits ihren Urlaub für 2025 oder haben schon gebucht.

Dabei zeichnet sich ein überdurchschnittlich starker Trend zum Frühbuchen ab. „Interessanterweise haben sich noch nie so viele Urlauber ihre Wunschreise für den nächsten Sommer bereits unmittelbar nach der Rückkehr gesichert – das Stichwort ist ‚Relax, Return und Rebook'“, so Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung, bei der Vorstellung des Sommerprogramms 2025 in Berlin.

Türkei, Griechenland und Mallorca sind Spitzenreiter auf der Mittelstrecke

Die Türkei nimmt bei Urlaubern aus Deutschland die Pole-Position ein und wächst aktuell um über 30 Prozent. TUI will den Erfolg des starken Sommers 2024 mit über einer Million Gästen im nächsten Sommer übertreffen und baut das Flugangebot auf mehr als 1.600 wöchentliche Verbindungen nach Antalya, Dalaman, Bodrum und Izmir weiter aus.

Die griechischen Inseln starten ebenfalls mit einem hohen Buchungsplus in die Sommersaison. Auch hier erwartet TUI wieder über eine Million Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland und erweitert das umfangreiche Angebot, insbesondere auf Rhodos, Korfu und Zakynthos. Mallorca entwickelt sich immer mehr zum Mekka für Sportbegeisterte mit einer wachsenden Nachfrage, die weit über die Hauptreisezeit hinausgeht.

Der TUI Palma Marathon Mallorca unterstreicht das Engagement der TUI auf der Baleareninsel. Jacobi ist zuversichtlich, die starke Marktposition im kommenden Jahr weiter zu festigen, insbesondere durch Angebote im Frühling und Herbst. Mit über 220.000 Flugsitzplätzen und 88 wöchentlichen Flügen ist die Insel Spitzenreiter bei TUI fly.

Fernreisen: USA bleiben Favorit

Die USA bleiben auch 2025 das unangefochtene Lieblingsziel für Fernreisen mit einem breiten Angebot in allen Bundesstaaten. TUI baut insbesondere in Florida, New York, an der Westküste und auf Hawaii weiter aus und ergänzt neue Rund- und Camperreisen.

Die 16-tägige Rundreise „Sound der Südstaaten“ ab Atlanta ist eine Zeitreise zu den uramerikanischen Musikstilen Jazz, Blues und Country, die durch Nashville, Memphis, New Orleans und Charleston führt. Chicago ist ein Aufsteigerziel und profitiert vom neuen Riu Plaza Chicago. Das Vier-Sterne-Stadthotel punktet mit zentraler Lage und schöner Rooftop-Bar.

Frühbucherrabatte bis zu 40 Prozent

Frühbucher profitieren aktuell von Ersparnissen von bis zu 40 Prozent. In der Regel gibt es die besten Angebote für den Sommerurlaub bis Ende Februar zu entdecken – für alle Reiseziele, egal ob nah oder fern.

Die Rabatte sind abhängig von Vereinbarungen zwischen Reiseveranstalter, Fluggesellschaften und Hotels. Gemeinsam werden die günstigen Preise vereinbart, die dann ins Angebot kommen. Die Kontingente sind begrenzt, daher gilt: wer besondere Wünsche an Zimmer, Hotelausstattung und -lage hat, sollte die Angebote schon jetzt sorgsam prüfen und nicht bis zum Ende der Frühbucherpreise im Februar warten.

