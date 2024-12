Irland will ehemalige israelische Botschaft in ein palästinensisches Museum umwandeln - inmitten diplomatischer Spannungen

Dublin – In einem symbolischen Schritt, der seine Haltung zum israelisch-palästinensischen Konflikt widerspiegelt, will Irland die jetzt leer stehende israelische Botschaft in Dublin in ein Museum für Palästina umwandeln.

Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem Israel die Schließung seiner Botschaft in Irland angekündigt hatte, weil die irische Regierung eine „extrem israelfeindliche Politik“ betreibe.

Auslöser für die Schließung waren mehrere Maßnahmen Irlands, darunter die Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit im Mai 2024 zusammen mit Spanien, Norwegen und Slowenien. Vor kurzem beschloss Irland, sich der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag anzuschließen, das Israel des Völkermords in Gaza beschuldigt. Dies hat zu erheblichen diplomatischen Spannungen geführt, so dass Israel im Mai seinen Botschafter abberufen und nun seine Botschaft ganz geschlossen hat.

Israels Außenminister kritisiert das Vorgehen Irlands

Israels Außenminister Gideon Sa’ar kritisierte das Vorgehen Irlands und erklärte, das Land habe „jede rote Linie“ in seinen Beziehungen zu Israel überschritten. Als Hauptgründe für die Schließung der Botschaft nannte er die Unterstützung Irlands für den Fall des Internationalen Gerichtshofs und die Anerkennung Palästinas, die er als Teil einer „anti-israelischen Besessenheit“ betrachtete. Dies wurde von einigen als Wutausbruch über Irlands Unterstützung für Palästina bezeichnet.

Palestine Museum US

Als Reaktion auf die Schließung der Botschaft schlug Faisel Saleh, ein palästinensisch-amerikanischer Geschäftsmann und Gründer des Palestine Museum US, vor, das Gelände in ein palästinensisches Museum umzuwandeln. Er sieht dies als ein starkes politisches Statement, das die Solidarität Irlands mit der palästinensischen Sache unterstreicht. Die Umwandlung der Botschaft in ein Museum wurde von den Befürwortern der palästinensischen Rechte begrüßt, die darin eine kulturelle und politische Geste sehen.

Auf ihrer Webseite schreibt das Museum:

Mission

Erforschung und Bewahrung der palästinensischen Geschichte

Darstellung der palästinensischen Erfahrung vor und nach der Nakbah, in Palästina und in der Diaspora

Würdigung der palästinensischen kulturellen und künstlerischen Errungenschaften

Vermittlung der palästinensischen Geschichte an ein US-amerikanisches und weltweites Publikum durch Kunstwerke, Filme, Literatur und gemischte Medien

als kulturelle Gemeinsamkeit für alle Palästinenser dienen

Diese Entwicklung verdeutlicht die anhaltenden Spannungen zwischen Israel und Irland, wobei Irland inmitten der weltweiten Debatten über den Konflikt eine starke pro-palästinensische Haltung vertritt. Das Museumsprojekt würde, wenn es realisiert wird, nicht nur als kulturelle Einrichtung dienen, sondern auch als ergreifende Erinnerung an Irlands Position zu einem der umstrittensten Themen der Welt.

BREAKING: Israel closed its embassy in Ireland, and now Ireland plans to turn the empty Israeli embassy building into a Palestine Museum. pic.twitter.com/6xQy7nJ3XH — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 25, 2024

