Nach Trump-Sieg: Elon Musk trifft sich bereits mit Iranern

Washington – US-Milliardär Elon Musk, der ein Berater des designierten US-Präsidenten Donald Trump ist, traf sich am Montag mit dem iranischen Botschafter bei den Vereinten Nationen, wie die New York Times am Donnerstag berichtete.

Unter Berufung auf zwei iranische Beamte berichtete die Zeitung, dass bei dem Treffen erörtert wurde, wie die Spannungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten entschärft werden könnten.

Musk hatte bereits in der vergangenen Woche „talentierte Iraner“ gelobt, die nach Amerika eingewandert sind.

„Amerika hat von einem Zustrom sehr talentierter Iraner profitiert“, sagte Elon Musk am Samstag in einem Beitrag auf X, der Plattform, die er im Oktober 2022 für 44 Milliarden Dollar erworben hatte.

„Abteilung für Regierungseffizienz“

Trump hat nach seinem Wahlsieg angekündigt, Musk zum Leiter einer neu geschaffenen „Abteilung für Regierungseffizienz“ (Department of Government Efficiency) zu ernennen. In dieser Position soll Musk Maßnahmen zur Reduzierung von Staatsausgaben entwickeln und umsetzen.

Breaking News: Elon Musk, a top adviser to President-elect Donald Trump, met with Iran’s UN ambassador to discuss defusing Iranian-U.S. tensions during the next Trump term, two Iranian officials said. https://t.co/ijlfhHbCpO

— The New York Times (@nytimes) November 14, 2024