New York – In den letzten Jahren haben Behörden in mehreren westlichen Ländern verdeckte Operationen der chinesischen Einheitsfront aufgedeckt, bei denen Einzelpersonen und Organisationen, die mit der Einheit in Verbindung stehen, versucht haben, sich illegal Informationen zu beschaffen und lokale politische Prozesse zu beeinflussen.

Auch in der Türkei sei die Organisation aktiv. Der engste politische Verbündete der KPCh dort sei die Patriotische Partei (Vatan Partisi, VP). Der Vorsitzende der VP ist Doğu Perinçek, ein lautstarker Befürworter der chinesischen Xinjiang-Politik. Die VP arbeitet seit langem mit der Internationalen Verbindungsabteilung des Zentralkomitees der KPCh (ILD, 对外联络部, duiwai lianluobu) und den chinesischen Staatsmedien zusammen.

Infolgedessen sind die eigenen oder Partner-Medien der VP – darunter die Tageszeitung Aydınlık (Aufklärung), der Radiosender Yön (Richtung), der Fernsehsender Ulusal Kanal und der Fernsehsender Oda – die wichtigsten Übermittler der ideologischen Lehren der KPCh an das türkische Publikum.

Auch die Beweise für eine geheime chinesische Einflussnahme im Herzen Amerikas häufen sich.

Erst in den letzten Monaten wurden eine ehemalige Beraterin des Gouverneurs des Bundesstaates New York und ihr Ehemann wegen mutmaßlicher illegaler Aktivitäten zur Förderung der Interessen Chinas verhaftet; ein chinesischer Demokratieaktivist wurde verhaftet und beschuldigt, für China zu spionieren; und ein Historiker wurde als Agent Pekings verurteilt.

Die drei getrennten Fälle der ehemaligen Albany-Funktionärin Linda Sun, des Dissidenten Yuanjun Tang und des Autors Wang Shujun ereigneten sich allein in New York. Und sie waren nicht die ersten Fälle angeblicher chinesischer Einflussnahme auf Einwanderer aus China im Big Apple.

Diese Fälle kamen ans Licht, als ein ausführlicher Investigativ-Bericht der Washington Post aufdeckte, dass Chinas Diplomaten und die regimefreundliche Diaspora hinter Demonstrationen in San Francisco steckten, bei denen während des Besuchs von Präsident Xi Jinping auf dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) im vergangenen November Gegner angegriffen wurden.

Chinas „Einheitsfront“

Chinas „Einheitsfront“ ist eine ausgeklügelte politische Strategie, die von der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) eingesetzt wird, um ihre Interessen sowohl im Inland als auch international durchzusetzen. Diese Operation umfasst Netzwerke von Gruppen und Schlüsselpersonen, die von der KPCh beeinflusst oder kontrolliert werden, um das politische Umfeld und die Politik in anderen Ländern zu beeinflussen.

Die Funktionsweise der Einheitsfront

Die Abteilung für die Arbeit der Einheitsfront (United Front Work Department, UFWD) der KPCh ist in erster Linie für die Koordinierung dieser Einflussoperationen zuständig. Die UFWD verwaltet potenzielle Oppositionsgruppen innerhalb Chinas und leitet die „Arbeit mit Auslandschinesen“, die darauf abzielt, außerhalb Chinas lebende ethnisch chinesische Einzelpersonen und Gemeinschaften zu kooptieren. Diese Strategie erstreckt sich auch auf die Beeinflussung ausländischer Akteure und Staaten durch verschiedene angeschlossene Organisationen.

Nationale und internationale Ziele

Innenpolitisch hat die Vereinigte Front mehrere Aufgaben, darunter die Unterdrückung ethnischer Minderheiten in Regionen wie Tibet und Xinjiang und die Heranführung von Mitgliedern der kleineren politischen Parteien Chinas an Regierungsämter. Auf internationaler Ebene zielt die Vereinigte Front darauf ab, die öffentliche Meinung über China durch die Vereinnahmung von Eliten, öffentliche Diplomatie und verdeckte Einflussnahme zu beeinflussen.

Methoden der Beeinflussung

Die Einheitsfront wendet eine Reihe von Taktiken an, um ihre Ziele zu erreichen. Dazu gehören:

Vereinnahmung der Elite : Beeinflussung prominenter Personen und Organisationen, damit sie sich den Interessen der KPCh anschließen.

: Beeinflussung prominenter Personen und Organisationen, damit sie sich den Interessen der KPCh anschließen. Öffentliche Diplomatie : Offene Aktivitäten, um ein positives Bild von China zu vermitteln.

: Offene Aktivitäten, um ein positives Bild von China zu vermitteln. Co-opting von Interessengruppen : Finanzierung oder Politisierung von Gruppen, die die Solidarität unter den Mitgliedern der chinesischen Diaspora fördern.

: Finanzierung oder Politisierung von Gruppen, die die Solidarität unter den Mitgliedern der chinesischen Diaspora fördern. Lobbyarbeit und Wahlkampfspenden: Direkte Lobbyarbeit und finanzielle Zuwendungen an ausländische Politiker.

Herausforderungen und Antworten

Die Operationen der Einheitsfront sind oft so angelegt, dass sie plausibel geleugnet werden können, was es für die Behörden schwierig macht, gegen ihren Einfluss vorzugehen. Die US-Regierung und andere Staaten sind aufgefordert, die Strategie der Vereinigten Front besser zu verstehen und Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Institutionen und kritischen Branchen vor bösartigem Einfluss zu schützen.

Chinas Einheitsfront ist eine komplexe und vielschichtige Strategie, die darauf abzielt, den Einfluss der KPCh weltweit auszuweiten. Das Verständnis und die Auseinandersetzung mit dieser Strategie sind entscheidend für den Schutz demokratischer Prozesse und Institutionen vor ausländischer Einmischung.

Die Wunderwaffe

Die Einheitsfront hat eine lange Geschichte. Sie war bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aktiv, als die Kommunistische Partei unter der Führung von Mao Zedong um die Kontrolle über China kämpfte. Mao bezeichnete die Einheitsfront sogar als „Wunderwaffe“, deren Hauptzweck damals darin bestand, Personen und Organisationen zu bekämpfen, die als innere Feinde betrachtet wurden.

Die Organisation geriet jahrzehntelang in Vergessenheit, wurde aber unter dem derzeitigen Präsidenten Xi Jinping wiederbelebt. Im Jahr 2013 veröffentlichte die Einheitsfront sogar ein Buch mit dem Titel „Xi Zhongxun über die Einheitsfront“, das 109 Reden, Artikel und andere Schriften des Vaters des heutigen Präsidenten enthält.

Xi Jinping hat die Einheitsfront erheblich verbessert. Nach Untersuchungen einer australischen Nationaluniversität hat der chinesische Präsident die Organisation um 40.000 Kader erweitert, mehrere Ämter unter seiner Autorität zusammengelegt und der Kommunistischen Partei mehr direkten Einfluss auf die tägliche Arbeit gegeben. „Die Gruppe, die noch 2019 über ein geschätztes Budget von 2,6 Milliarden Dollar verfügte, dient als Nachrichtendienst der Partei“, heißt es in einem aktuellen Artikel der New York Times über die Organisation.

Unter Xi begann die Vereinigte Front zudem, außerhalb Chinas aktiv zu werden. Sie überwacht chinesische Gemeinschaften im Ausland, mobilisiert sie für die Ziele der Partei und kontrolliert ausländische chinesischsprachige Medien.

Einem Bericht des US-Außenministeriums aus dem vergangenen Jahr zufolge arbeitet die Vereinigte Front systematisch mit chinesischen Geheimdiensten zusammen, um ihre Ziele zu erreichen.

Chinas Ministerium für Staatssicherheit und die Vereinigte Front haben auf verschiedenen Ebenen zusammengearbeitet, um Pekings Kritiker im Ausland zu unterdrücken oder zu bedrohen, heißt es in dem Bericht.

Als Beispiel für eine solche Zusammenarbeit nannte der Bericht regelmäßige Treffen zwischen Beamten der beiden Organisationen während der Pro-Demokratie-Proteste 2019-20 in Hongkong.

Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass die Vereinigte Front auch in vielen westlichen Ländern aktiv ist.

Vor einigen Jahren deckte die spanische Nichtregierungsorganisation Safeguard Defenders, die sich auf Menschenrechtsverletzungen in Asien konzentriert, auf, dass China mit Hilfe der Vereinigten Front weltweit mindestens 102 sogenannte Verwaltungszentren betreibt. Laut Safeguard Defenders fungieren diese Zentren im Wesentlichen als illegale Polizeistationen, die die lokalen Behörden umgehen und die Souveränität der Länder, in denen sie stationiert sind, verletzen.

Nach den Recherchen von Safeguard Defenders haben diese Zentren auch heimlich chinesische Bürger überwacht und eine Vielzahl von Methoden angewandt, um sie zur Rückkehr nach China zu zwingen. In dem Bericht werden Beispiele angeführt, bei denen chinesische Einwohner von Mitarbeitern dieser lokalen Zentren aus Serbien, Frankreich und Spanien zur Rückkehr überredet wurden.

Laut einer Beschwerde des US-Justizministeriums aus dem vergangenen Jahr wurden solche illegalen Polizeistationen auch in den Vereinigten Staaten betrieben. Nach der Aussage eines FBI-Agenten wurde Lu Jianwang von einer Einheit beauftragt

