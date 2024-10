Immer mehr Produktdesigner versuchen künstliche Intelligenz in ihre Digital Health Produkte zu integrieren und somit noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

Die fortschreitende Entwicklung von Technologie hat einen immensen Einfluss auf diverse Branchen. So sieht man die Digitalisierung in der Arbeitswelt, im Bildungswesen, im Rechtswesen und auch in der Medizin.

Was ist Digital Health?

Digital Health bezeichnet die Verbindung verschiedener Disziplinen. Gesundheit und Medizin werden mit Technologie verknüpft, um Genesungsprozesse zu erleichtern, zu beschleunigen oder Menschen mit Beeinträchtigung zu integrieren. Software und Technik spielen im Medizinprodukte Design eine größere Rolle als je zuvor und es wird fortlaufend an besseren Technologien geforscht.

Digital Health Produkte umfassen ein Spektrum an medizinischen Geräten, die darauf abzielen, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Beispiele für solche Produkte sind:

Smartwatches, die Schritte und Kalorien zählen, sowie die Herzfrequenz überwachen. Einige Modelle können sogar den Blutsauerstoffwert feststellen.

die Schritte und Kalorien zählen, sowie die Herzfrequenz überwachen. Einige Modelle können sogar den Blutsauerstoffwert feststellen. Fernüberwachungsgeräte wie zum Beispiel das sogenannte TytoCare, welches Herz- und Lungengeräusche untersuchen kann und die Ergebnisse an Ärzte für die Ferndiagnose übermittelt. Zu diesen Produkten zählen auch tragbare EKG- und Blutdruckmessgeräte.

wie zum Beispiel das sogenannte TytoCare, welches Herz- und Lungengeräusche untersuchen kann und die Ergebnisse an Ärzte für die Ferndiagnose übermittelt. Zu diesen Produkten zählen auch tragbare EKG- und Blutdruckmessgeräte. Gesundheits-Apps können verschiedene medizinische Überwachungstätigkeiten übernehmen. Es gibt von Diabetes-Management-Apps bis zu Meditations- und Achtsamkeits-Apps alles mögliche, was Patienten das Leben via Smartphone erleichtert.

können verschiedene medizinische Überwachungstätigkeiten übernehmen. Es gibt von Diabetes-Management-Apps bis zu Meditations- und Achtsamkeits-Apps alles mögliche, was Patienten das Leben via Smartphone erleichtert. Digitale Implantate sind Implantate, die Messdaten an Apps oder direkt an Ärzte übermitteln. Diese können Echtzeitwerte kontrollieren und zügig weitergeben.

Die Vielfalt von Digital Health Produkten ist groß und mit immer mehr Forschung und Innovation wächst sie stetig an.

E-Health – Eine Erleichterung fürs System

Digital Health Produkte sind nicht immer Diagnose-, Mess- oder Datenübermittlungsgeräte. Ein wichtiger Bereich in der Digital-Health-Branche wird von der sogenannten E-Health gebildet. Dieser Sektor umfasst die administrativen Herausforderungen, die das Gesundheitssystem mit sich bringt und erleichtert Ärzten, Pflegern und Klinikpersonal die Arbeit.

Digitale Patientenakten zählen zum Bereich E-Health. Diese machen die Datenübermittlung zwischen Ärzten leichter und schneller und sorgen somit für eine bessere Versorgung für Patienten, indem beispielsweise keine Doppeluntersuchungen durchgeführt werden.

Viele Praxen nutzen mittlerweile auch die Möglichkeit zur Ausstellung von E-Rezepten. Patienten können so kein Rezept mehr verlieren und es wird genau dokumentiert, wann welches Rezept wo eingelöst wird. Das verhindert Medikamentenmissbrauch und erschwert ein mehrmaliges Einlösen von Rezepten. Zusätzlich sind E-Rezepte umweltfreundlicher, da für die Ausstellung kein Papier benötigt wird.

Sorgenkind Datenschutz – Ist Digital Health sicher?

Es ist kein Geheimnis, dass digital gespeicherte Daten eine Angriffsfläche für Hacker bieten. Immer wieder kommt es dazu, dass externe Personen einen Weg in gut geschützte Netzwerke finden. Die Sicherheit und der Schutz von zum Beispiel digitalen Gesundheits-Datenbanken werden immer weiterentwickelt, um Eindringlingen keine Chance zu geben. Auch strenge gesetzliche Vorgaben, wie von der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorgegeben, schützen Patienten und deren Daten vor Missbrauch.

Möglichkeit Künstliche Intelligenz

Immer mehr Produktdesigner versuchen künstliche Intelligenz in ihre Digital Health Produkte zu integrieren und somit noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Beispielsweise können Systeme, die bei der Diagnose helfen, große Datenbanken zusammenstellen und so eine schnellere und zuverlässigere Diagnose ermöglichen.

KI wird auch in Arztpraxen verwendet und fungiert zum Teil als digitaler Telefonist, welcher Anrufe entgegennimmt, weiterleitet und Personendaten aufnimmt. In vielen Fällen wird der Einsatz von KI noch skeptisch gesehen, die Technologien entwickeln sich aber immer weiter und finden nach und nach ihren Platz in der Digital-Health-Landschaft.

