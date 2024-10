Eskalation: Iran feuert zahlreiche Raketen auf Israel ab

Teilen

Tel Aviv – Die israelische Armee teilte mit, dass vom Iran aus Raketen auf Israel abgefeuert wurden und im ganzen Land, insbesondere in Tel Aviv, Sirenen ertönten.

In einer schriftlichen Erklärung der Armee hieß es, dass „vor kurzem“ Raketen aus dem Iran auf Israel abgefeuert wurden.

Aufgrund der abgefeuerten Raketen seien im ganzen Land, insbesondere in Tel Aviv, Sirenen zu hören gewesen.

Die Israelis wurden aufgefordert, „die Warnungen zu beherzigen und sich an sicheren Orten aufzuhalten“. Laut Videos in sozialen Medien habe es in Tel Aviv bereits Einschläge gegeben.

Am Dienstag hatte das Weiße Haus davor gewarnt, dass der Iran in Kürze einen Raketenangriff auf Israel starten könnte, was die Angst vor einem totalen Krieg in der Region noch verstärkte.

In einer am Vormittag veröffentlichten Erklärung erklärte das Weiße Haus, es gebe „Hinweise darauf, dass der Iran sich darauf vorbereitet, in Kürze einen ballistischen Raketenangriff auf Israel zu starten“, und fügte hinzu, die Vereinigten Staaten würden „aktiv die Vorbereitungen zur Verteidigung Israels gegen diesen Angriff unterstützen“.

„Ein direkter militärischer Angriff des Irans auf Israel wird schwerwiegende Konsequenzen für den Iran haben“, sagte ein hoher Beamter des Weißen Hauses in einer Erklärung.

Israel schätzte ein, dass der Iran wahrscheinlich drei israelische Luftwaffenstützpunkte und einen Geheimdienststützpunkt nördlich von Tel Aviv angreifen würde, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber CNN.

-Iran is launching a ballistic missile attack against Israel -Israeli Arrow-Air defence systems are responding -There’s an armed attack inside Tel Aviv right now -all of Israel is flooded with red alerts pic.twitter.com/cEVqxF5ipE — ScharoMaroof (@ScharoMaroof) October 1, 2024