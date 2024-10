Teilen

Der deutsch-türkische Sänger Cihan Ölçek hat das bisher unvertonte Gedicht “Kur’a“ (Verlosung) von Cahit Sıtkı Tarancı, einer der bedeutendsten Namen der türkischen Literatur, in ein Lied umgewandelt.

Das Gedicht, das in den 1940er Jahren geschrieben wurde, hat der Künstler unter dem Namen “Olmazlara Meylim Var“ (Ich habe einen Hang zum Unmöglichen) den Musikliebhabern vorgestellt.

Das Musikvideo zu “Olmazlara Meylim Var“, arrangiert von Ozan Sarıboğa, wurde in Cihan Ölçeks eigenem Haus gedreht. Cihan Ölçek, der sich die Regie des Videos mit Sinan Aruser teilt, möchte dem Publikum mit den verwendeten visuellen Designs die Tiefe des Songs auf minimale Weise vermitteln.

„Es ist eine große Ehre für mich, dass Cahit Sıtkı Tarancıs Worte, die mit tiefen Gefühlen geschrieben sind, auf meine Musik treffen. In dieser Zeit, in der die Bedeutungslosigkeit von Tag zu Tag zunimmt, kann ich atmen, indem ich mich an die Literatur halte. Und solange ich noch atmen kann, wollte ich der Welt ein Lied wie dieses hinterlassen. Vielleicht ist es eine innere Haltung gegen die Mittelmäßigkeit, ein Ausdruck der Suche nach Sinn. ‚Olmazlara Meylim Var‘, das ich mit tiefem Schmerz vollendet habe, fühlt sich wie mein ganzheitlichstes Lied an. Ich hoffe, dass sich die Wirkung, die es auf mich hat, auch auf die Zuhörer überträgt“, so

Cihan Ölçek.

“Olmazlara Meylim Var“, das seit dem 11. Oktober 2024 auf allen digitalen Plattformen erhältlich ist, bietet den Zuhörern ein emotionales und künstlerisches Erlebnis, bei dem die Eleganz der Literatur auf melancholische Melodien trifft.

Wer ist Cihan Ölçek?

Cihan Ölçek, geboren am 11. Februar 1989 in Herten, begeistert sich seit seiner Kindheit für Musik. Mit 11 Jahren begann er Songs zu schreiben, mit 16 lernte er selbst Gitarre spielen und entwickelte sein Talent durch Privatunterricht weiter. Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann und zog 2011 in die Türkei.

Nach seinem Abschluss an der Universität Istanbul, Fachbereich Radio-Film-Fernsehen, setzte er seine Studien in Gesang, Solfège und Gitarre fort. Als vielseitiger Künstler hatte er verschiedene Positionen in der Medienbranche inne und ist gelegentlich als Musikberater für Fernsehserien und Filme tätig. Cihan Ölçek, der 2018 seine professionelle Musikkarriere startete, möchte sich immer wieder erneuern, indem er in jedem neuen Lied neue Ebenen enthüllt, sich dabei aber immer treu bleibt.