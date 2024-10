Teilen

Von Anh Lu

In der vergangenen Woche richteten sich die Augen der Weltöffentlichkeit auf Kasan: Kann sich BRICS als neuer Gegenpol zu Nordamerika und Europa positionieren? Dabei übersehen viele eine wirklich starke aufstrebende Kraft: ASEAN

In den letzten Jahren hat sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf Südostasien verlagert, wobei viele Analysten den Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) als aufstrebende Kraft auf der Weltbühne anerkennen.

Die ASEAN, die oft als Außenseiter in Geopolitik und Wirtschaft bezeichnet wird, mag untertrieben erscheinen, denn ihr Einfluss wächst rapide. Dieser Zusammenschluss von zehn südostasiatischen Nationen – Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam – hat sich als wichtiger Akteur bei der Gestaltung der regionalen Stabilität, des Wirtschaftswachstums und des diplomatischen Dialogs erwiesen.

Mit einer Gesamtbevölkerung von über 680 Millionen und einem kollektiven BIP von über 3 Billionen US-Dollar ist die ASEAN nicht mehr nur ein regionaler Block.[1] Sie positioniert sich als zentraler Akteur im globalen Kräfteverhältnis.

Robustes Wirtschaftswachstum und Potenzial

Eines der prägenden Merkmale des Aufstiegs der ASEAN zu einem globalen Akteur ist ihr robustes Wirtschaftswachstum. Die Region hat in den letzten zwei Jahrzehnten konstante BIP-Wachstumsraten von rund 5 % pro Jahr verzeichnet und damit viele andere Teile der Welt übertroffen.

Die vielfältigen Volkswirtschaften der ASEAN-Staaten, die vom hochentwickelten Finanzzentrum Singapur bis hin zu den sich schnell industrialisierenden Ländern Vietnam und Indonesien reichen, bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten für Investoren und Unternehmen gleichermaßen.

Die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in der Region sind sprunghaft angestiegen, wobei die ASEAN allein im Jahr 2022 mehr als 174 Milliarden US-Dollar anzog.[2] Ein Großteil dieses Wachstums ist auf die strategische Lage der ASEAN an wichtigen globalen Handelsrouten sowie auf die relativ niedrigen Arbeitskosten und die Verbesserung der Infrastruktur in der Region zurückzuführen.

Seine Wirtschaftspolitik, insbesondere die Bemühungen um den Abbau von Zöllen und die Straffung des regulatorischen Rahmens, haben das Land zu einem Magneten für Unternehmen gemacht, die eine junge und wachsende Verbraucherbasis erschließen wollen.

Darüber hinaus bietet die junge und wachsende Bevölkerung der ASEAN eine bedeutende Marktchance. Mit einem Durchschnittsalter von nur 29,8 Jahren steht der demografische Vorteil der ASEAN in scharfem Kontrast zu den alternden Bevölkerungen in entwickelten Volkswirtschaften wie Japan und weiten Teilen Europas.[3] Diese junge Bevölkerung kurbelt die Binnennachfrage nach Konsumgütern, Technologie und Dienstleistungen an und positioniert die ASEAN als zunehmend wichtiges Konsumzentrum.

Strategische Rolle in globalen Lieferketten

Der Weg der ASEAN zu einer wirtschaftlichen Macht ist eng mit ihrer Rolle in den globalen Lieferketten verbunden. Da Unternehmen versuchen, ihre Produktionsstätten zu diversifizieren, hat sich die Region zu einem alternativen Zentrum für Fertigung und Montage entwickelt, insbesondere in Branchen wie Elektronik, Textil und Automobil. Der Trend hat sich mit der „China +1“-Strategie beschleunigt, bei der multinationale Unternehmen ihre übermäßige Abhängigkeit von China verringern wollen, indem sie die Produktion auf die Nachbarländer ausweiten.

Vietnam zum Beispiel hat sich zu einem wichtigen Zentrum für die Elektronikfertigung entwickelt und zieht Investitionen von globalen Giganten wie Samsung und Apple an. Indonesien und Malaysia mit ihren großen Inlandsmärkten und ressourcenreichen Volkswirtschaften haben ebenfalls einen Anstieg der Investitionen in das verarbeitende Gewerbe erlebt. Die günstige Demografie, die wettbewerbsfähigen Arbeitskosten und die verbesserte Infrastruktur der ASEAN haben sie zu einem idealen Standort für Unternehmen gemacht, die ihre Widerstandsfähigkeit und Flexibilität in ihren globalen Lieferketten sicherstellen wollen.

Neben der Produktion hat sich die ASEAN durch ihre strategische Lage entlang wichtiger Seerouten, einschließlich der Straße von Malakka, zu einem wichtigen Drehkreuz für den Welthandel entwickelt. Die Konnektivität zwischen Ostasien, Südasien und darüber hinaus stärkt seine Rolle als wichtiger Kanal für Waren und Dienstleistungen. Große Häfen in Singapur, Malaysia und Thailand bauen ihre Kapazitäten weiter aus, um als wichtige Bindeglieder im globalen Logistiknetzwerk zu dienen.

Digitale Transformation und technologischer Fortschritt

Einer der vielversprechendsten Wachstumstreiber der ASEAN ist ihr Engagement für die digitale Transformation. Es wird erwartet, dass die digitale Wirtschaft der Region bis 2025 300 Milliarden US-Dollar überschreiten wird[4], angetrieben durch eine zunehmende Internetdurchdringung, eine wachsende Mittelschicht und eine junge, technikaffine Bevölkerung. E-Commerce, Fintech und digitale Dienstleistungen boomen in der gesamten ASEAN-Region, wobei Plattformen wie Grab, Gojek und Shopee führend bei der Veränderung der Art und Weise sind, wie Menschen einkaufen, bezahlen und pendeln.

Regierungen in der gesamten Region investieren stark in digitale Infrastrukturen wie 5G-Netze und Smart Cities, um dieses Wachstum zu unterstützen. Diese Investitionen zielen darauf ab, sicherzustellen, dass die ASEAN in der globalen digitalen Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt und mehr Investitionen von Technologieunternehmen anziehen kann.

Die digitale Transformation erstreckt sich auch auf Branchen wie Fertigung, Logistik und Finanzen. Die Einführung von Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), Blockchain und dem Internet der Dinge (IoT) hilft ASEAN-Unternehmen, ihre Abläufe zu rationalisieren und sich effizienter in globale Lieferketten zu integrieren. Dieser anhaltende digitale Wandel wird die ASEAN wahrscheinlich an die Spitze der vierten industriellen Revolution bringen und ihre Rolle als globales Wirtschaftszentrum weiter festigen.

Der Aufstieg der ASEAN als „aufstrebende Kraft“

Für uns als aktive Anleger stellt sich die Frage, wie wir diese Vielfalt und den strukturellen Rückenwind am besten über die Aktienmärkte nutzen können. Während die Bevölkerung groß ist, sind die Aktienmärkte sowohl in Bezug auf die Anzahl der börsennotierten Unternehmen als auch auf ihre Liquidität relativ klein. Dennoch sind die Märkte reich an Möglichkeiten für Stockpicker, da es eine hohe Streuung der Renditen zwischen und innerhalb der Länder gibt. Es lohnt sich, selektiv zu sein.

In der Regel investieren wir bevorzugt in diese Märkte über die Banken, die ein direktes Engagement in den oben beschriebenen wirtschaftlichen und demografischen Trends bieten. Im Gegensatz zu vielen ihrer globalen Konkurrenten sind ASEAN-Banken, vor allem in Indonesien und auf den Philippinen, Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und hohem Wachstum.

Wir sehen auch Chancen in einigen der etablierteren, wachstumsschwächeren Sektoren wie Telekommunikation und Immobilien, in denen das günstige Wettbewerbsumfeld in Verbindung mit einer Fokussierung auf den freien Cashflow statt auf die Investitionen zu einem Rückgang der Rentabilität geführt hat. In den reiferen Märkten wie Thailand sehen wir Chancen in Branchen wie Gesundheitswesen und Logistik, die gut positioniert sind, um Trends im Medizintourismus bzw. bei ausländischen Direktinvestitionen zu nutzen.

Insgesamt haben wir eine positive Sicht auf die Region. Die Bewertungen sind im historischen Vergleich attraktiv, und die Zinssenkungen der Fed geben den Zentralbanken in der gesamten Region die Flexibilität, die Zinsen zu senken, um das Wirtschaftswachstum zu stützen, anstatt die Zinsen hoch zu halten, um ihre Währungen zu verteidigen.

Der Aufstieg der ASEAN als „aufstrebende Kraft“ auf der Weltbühne ist keine Spekulation mehr; Es ist eine Realität. Mit ihrer wirtschaftlichen Dynamik, ihrer strategischen Lage und ihrer diplomatischen Agilität hat sich die ASEAN von einem regionalen Block, der auf Frieden und Stabilität ausgerichtet ist, zu einem globalen Akteur mit wachsendem Einfluss entwickelt.

Der Weg, der vor uns liegt, ist jedoch nicht ohne Herausforderungen. Politische Spaltungen, wirtschaftliche Ungleichheit und regionale Sicherheitsbedenken werden die Einheit und Widerstandsfähigkeit der ASEAN auf die Probe stellen. Doch wenn die EU diese Herausforderungen weiterhin so geschickt meistert wie in der Vergangenheit, ist sie bereit, ein zentraler Akteur bei der Gestaltung der Zukunft der globalen Geopolitik und Wirtschaft zu sein.

Anh Lu, Portfoliomanager bei T. Rowe Price

