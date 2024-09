Israel: Türkisch-amerikanische Aktivistin getötet

Teilen

Tel-Aviv – Wie palästinensische Ärzte gegenüber der Nachrichtenagentur The Associated Press erklärten, wurde Aysenur Ezgi Eygi, eine 26-jährige amerikanische Aktivistin türkischer Abstammung, am Freitag während einer Demonstration im besetzten Westjordanland in den Kopf geschossen und getötet.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, die amerikanische Aktivistin habe sich für den Schutz der Bauern vor der israelischen Siedlergewalt eingesetzt, die insbesondere seit Oktober 2023 stark zugenommen hat. Die türkisch-amerikanische Frau war demnach als Freiwillige für die Faz3a-Kampagne tätig. Eygi wurde in das Rafida-Krankenhaus in Nablus gebracht, erlag dort jedoch ihren Verletzungen.

Der Sanitäter Fayez Abdul Jabbar sagte, die israelische Armee habe zwei scharfe Kugeln abgefeuert; eine habe einen ausländischen Aktivisten getroffen, die andere eine nicht identifizierte Person, deren Verletzungen weniger schwer seien.

Der Gouverneur von Nablus, Ghassan Daghlas, verurteilte die jüngste Tötung in einer Erklärung gegenüber Reuters.

„Dies ist ihr Leben, eine ausländische Bürgerin mit amerikanischer Staatsbürgerschaft … während friedlicher Proteste“, sagte Daghlas.

„Alle rechtlichen Maßnahmen werden dem Internationalen Strafgerichtshof vorgelegt“, fügte er in einer Erklärung hinzu. Die Kugeln machen keinen Unterschied zwischen einem Palästinenser, einem Kind, einer Frau oder irgendeiner Nationalität“.

„Wir appellieren an Präsident Biden, jegliche Unterstützung für den Besatzungsstaat einzustellen, denn der Besatzungsstaat arbeitet hart daran, Krankenhäuser zu bombardieren, Kinder zu töten und Ausländer, einschließlich amerikanischer Staatsangehöriger, umzubringen“, so Abdul Jabbar weiter.

Eygi aus Seattle hat an der University of Washington Psychologie mit dem Nebenfach Sprachen und Kulturen des Nahen Ostens studiert. In ihrem LinkedIn Profil heißt es, dass sie als Mentorin für Studenten an der Universität tätig war, berichtet Jerusalem Post.

Sie stammte aus Antalya, Türkei, besuchte aber laut ihrer Facebook-Seite die West Seattle High School.

Die türkische Regierung gab am Freitag eine Erklärung ab, in der sie die Regierung Netanjahu des „Mordes“ beschuldigte.