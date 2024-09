Israel-Boykott: Coca Cola und Pepsi-Verkäufe brechen ein

Atlanta – US-Softdrink-Konzerne sind von Verbraucherboykotten im Nahen Osten betroffen, weil die USA Israels Krieg gegen Gaza unterstützen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Die Verbraucher in Ländern mit muslimischer Mehrheit haben Marken wie Coke und Pepsi gemieden, was den Absatz lokaler Erfrischungsgetränke angekurbelt hat.

In Ägypten brach der Cola-Absatz ein, während sich die Exporte der lokalen Marke V7 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdreifachten, berichtet Reuters weiter.

In Bangladesch zwang ein Aufschrei Coca-Cola, eine Werbekampagne gegen den Boykott abzusagen. Und im Nahen Osten brach das schnelle Wachstum von Pepsi nach dem Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober ein.

Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens NielsenIQ haben westliche Erfrischungsgetränkemarken in der ersten Hälfte des Jahres 2024 im gesamten Nahen Osten einen Umsatzrückgang von 7 Prozent hinnehmen müssen.

„Einige Verbraucher entscheiden sich aufgrund der politischen Wahrnehmung für eine andere Kaufentscheidung“, sagte Ramon Laguarta, CEO von PepsiCo, in einem Interview mit Reuters am 11. Juli.

Die pakistanische Geschäftsfrau Sunbal Hassan verzichtete bei ihrer Hochzeit im April in Karatschi auf Cola und Pepsi. Sie sagte, sie wolle nicht das Gefühl haben, dass ihr Geld in die Steuerkassen der Vereinigten Staaten, Israels engstem Verbündeten, geflossen sei.

„Mit dem Boykott kann man einen Teil dazu beitragen, indem man nicht zu diesen Geldern beiträgt“, sagte Hassan. Stattdessen servierte sie ihren Hochzeitsgästen die pakistanische Marke Cola Next.

Die Getränkehersteller gehören zu einer Reihe westlicher Marken, die wegen ihrer vermeintlichen Unterstützung Israels mit Boykotten belegt wurden. Im vergangenen Monat senkte auch die Kaffeehauskette Starbucks ihre Jahresumsatzprognose und begründete dies mit einem Einbruch des Geschäfts im Nahen Osten.

Coca-Cola and PepsiCo, which have spent millions of dollars building up demand for their drinks in Muslim-majority countries, are now being challenged by local soda brands, as consumers boycott companies that represent the US — a strong supporter of Israel https://t.co/gjJKvgTzhA pic.twitter.com/PN28vwxfWa

— Reuters Business (@ReutersBiz) September 4, 2024