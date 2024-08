Nach Exportstopp der Türkei: Preisexplosion in Israel

Teilen

Tel Aviv – Die Entscheidung der türkischen Regierung, den Handel mit Israel wegen dessen Bombardierung des Gazastreifens einzustellen, trägt einem Bericht des fachportals Eurofruit zufolge zu einem Anstieg der Obst- und Gemüsepreise für israelische Verbraucher bei.

Nach einer anfänglichen Beschränkung der Ausfuhren von 54 Produktarten haben die türkischen Behörden im Mai ein generelles Verbot verhängt, da sich die humanitäre Lage im Gazastreifen weiter verschlechterte.

„Nach der Aussetzung der Importe aus der Türkei aufgrund ihres Boykotts gegen Israel sind die Preise für Gemüse und Obst gestiegen“, bestätigte der öffentliche israelische Rundfunk KAN.

Das türkische Handelsministerium kündigte am 2. Mai eine Aussetzung aller Handelsbeziehungen mit Israel an, „bis humanitäre Hilfe ohne Einschränkungen in den Gazastreifen gelangen kann“.

Daraufhin erklärte der israelische Außenminister Israel Katz, das Land konzentriere sich auf die einheimische Produktion und die Einfuhr aus anderen Ländern.

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, hat Israel seine brutale Offensive auf den Gazastreifen seit einem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 fortgesetzt und wird dafür international verurteilt.

Seitdem wurden in Gaza fast 40.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, und mehr als 92.000 weitere verletzt, so die örtlichen Gesundheitsbehörden.

Mehr als zehn Monate nach dem israelischen Krieg liegen weite Teile des Gazastreifens unter einer lähmenden Blockade von Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten in Trümmern.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt, der in seinem jüngsten Urteil die sofortige Einstellung der Militäroperation in der südlichen Stadt Rafah anordnete, in die mehr als eine Million Palästinenser vor dem Einmarsch am 6. Mai vor dem Krieg geflüchtet waren.

