Ankara – Die Türkei hat den gesamten Handel mit Israel unter Hinweis auf die „sich verschlimmernde humanitäre Tragödie“ in den palästinensischen Gebieten gestoppt, was scharfe Kritik des israelischen Außenministers hervorrief.

„Export- und Importtransaktionen mit Israel wurden gestoppt, und zwar für alle Produkte“, teilte das türkische Handelsministerium mit.

„Die Türkei wird diese neuen Maßnahmen strikt und entschlossen umsetzen, bis die israelische Regierung einen ununterbrochenen und ausreichenden Fluss humanitärer Hilfe nach Gaza zulässt.“

„Seit dem ersten Tag ist unser Land den Menschen in Gaza zu Hilfe geeilt, hat zehntausende Tonnen humanitärer Hilfe mit Schiffen und Flugzeugen in die Region gebracht, insbesondere Lebensmittel, Gesundheits- und medizinische Hilfsgüter, hat Tausende von Patienten evakuiert und unseren palästinensischen Brüdern und Schwestern in diesen schwierigen Tagen beigestanden“, so das Ministerium.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte am Freitag, die Türkei habe das Handelsverbot verhängt, weil sie der Gewalt in Gaza nicht länger „tatenlos zusehen“ könne.

„Wir haben die Tür (zum Handel) geschlossen, als ob es dieses Handelsvolumen nicht gäbe“, sagte Erdoğan nach dem Freitagsgebet vor Reportern in Istanbul.

Das türkische Handelsministerium kündigte Anfang April erstmals Ausfuhrbeschränkungen für Israel an und stoppte die Ausfuhr von Eisen- und Stahlerzeugnissen und Baumaschinen. Die beiden Länder hatten im Jahr 2023 ein Handelsvolumen von 6,8 Mrd. USD.

İsrail’i ateşkese ve geçişine izin verdiği insani yardım miktarını arttırmaya zorlamak amacıyla ilk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirmiştik. Dünden itibaren de tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail’le ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 3, 2024

Israel verurteil Entscheidung

Israels Außenminister Israel Katz warf dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nach Bekanntwerden der Beschränkungen vor, wie ein „Diktator“ zu handeln.

Katz sagte, Erdoğan breche „Vereinbarungen, indem er Häfen für israelische Importe und Exporte blockiert“.

Katz: „So verhält sich ein Diktator, der die Interessen des türkischen Volkes und der Geschäftsleute missachtet und sich über internationale Handelsabkommen hinwegsetzt.“

Katz fügte hinzu, dass Israel versuchen werde, alle verlorenen Produkte durch lokale Produktion und Importe aus anderen Ländern zu ersetzen.