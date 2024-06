Fünf Jackpot-Möglichkeiten im aktuellen Online-Casino-Gaming

Teilen

Der Gewinn des Jackpots ist für viele ein Traum und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass österreichische Online Casinos für Spieler viele Optionen anbieten, die auf der Suche nach großen Gewinnen sind. Jackpot ist jedoch nicht gleich Jackpot. Im Laufe der Zeit haben sich diese weiterentwickelt und sind nicht mehr nur auf eine Spielart beschränkt. In der heutigen Zeit bieten bestbewertete Online Casino Seiten eine Fülle von Gewinnmöglichkeiten.

Jackpot-Optionen zum Ausprobieren

Es gibt viele Jackpot-Spiele, aber nicht alle sind gleich. Die beliebteste Kategorie sind die globalen progressiven Jackpots. Darum geht es bei WowPot- oder Mega Moolah-Slots. Jedes Mal, wenn der Spieler eine Runde spielt, egal in welchem Casino, trägt er zum Hauptgewinn bei. Globale progressive Spielautomaten sind aufgrund ihrer enormen Gewinne sehr beliebt. Wir sprechen hier von Millionen. Dennoch haben sie schwierigere RTPs, die oft weit unter 96% liegen.

Klassische progressive Jackpots funktionieren ähnlich, sammeln aber nicht Werte von mehreren Casinos, sondern nur von einem. Der beliebteste Titel dieser Art ist Divine Fortune von NetEnt. Aufgrund der Beliebtheit der globalen progressiven Jackpots kommen die klassischen progressiven Preise langsam aus der Mode.

Österreichische Casinos haben meist eine große Auswahl an solchen Slots. Sie sind zwar nicht so faszinierend wie die progressiven Jackpots, zahlen aber bis zu 10.000 Mal den Einsatz. Die einzige Möglichkeit, sie auszulösen, sind Bonusrunden, in der Regel eine Art ‘Hold and Win’-Mechanismus. Der Hauptvorteil von Spielautomaten mit diesen hohen Auszahlungen ist, dass sie hohe RTPs haben und ein perfekt ausgewogenes Spielerlebnis bieten. Der riesige Gewinn ist die Kirsche auf dem Sahnehäubchen und nicht der Hauptgrund, diese Spiele zu spielen.

Live-Jackpot-Spiele vereinen zwei Dinge, die die Spieler lieben: Live-Glücksspiele und hohe Gewinne. In diesem Fall können die großen Gewinne durch Minispiele erzielt werden, die durch das Erreichen einer bestimmten Zahl oder Hand ausgelöst werden. Manchmal muss der Gastgeber sogar ein Rad drehen, um das Minispiel zu aktivieren. Dieser Preis kann ein gigantischer Multiplikator oder ein progressiver Preis sein.

Wie kann man die Chancen auf den Jackpot erhöhen?

Jackpot-Spiele sind Glücksspiele und unabhängig davon, welche Strategie hierfür angewandt wird, hat sie nur einen begrenzten Einfluss auf das Ergebnis. Dennoch wird bei einigen globalen progressiven Spielen darauf verwiesen, dass größere Einsätze die Chancen auf einen Gewinn erhöhen. Casino-Fans müssen allerdings verstehen, dass ein höherer Einsatz keine Garantie für einen Gewinn darstellt. Aber das Freespins Angebote vergleichen, kann sich für Spieler lohnen, um auch ohne Einsätze Gewinnen zu erzielen.

Hier müssen die Spieler klug und ruhig bleiben. Mehr zu setzen als ursprünglich geplant, ist in keiner Weise nachhaltig oder verantwortungsvoll. Stattdessen ist es wichtig, sich auf RTPs, Bonusfunktionen, Volatilitätsniveaus und die Frage zu konzentrieren, ob ein bestimmtes Spiel von einem seriösen Anbieter bereitgestellt wird. Mit diesen grundlegenden Schritten kann jeder Spieler, unabhängig von seinem Budget, einen weiten Weg zurücklegen.