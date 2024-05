Türkei will sich Klage gegen Israel anschließen

Ankara – Die Türkei wird sich der Klage Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) anschließen, das Israel des Völkermordes im Gazastreifen beschuldigt, sagte der Außenminister des Landes am Mittwoch.

„Die Türkei hat beschlossen, sich der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel vor dem IGH anzuschließen“, sagte Hakan Fidan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem indonesischen Amtskollegen Retno Marsudi, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Bei einem Treffen in der Hauptstadt Ankara sprachen die beiden unter anderem über Palästina und die Lage in Gaza.

„Mit diesem Schritt hoffen wir, dass der Prozess vor dem IGH in die richtige Richtung geht“, fügte Fidan hinzu.

Fidan wies darauf hin, dass die Bemühungen der Türkei um den Antrag schon „sehr lange“ andauerten und Ankara seine juristische Arbeit an dem Fall bald abschließen werde.

„In der Zwischenzeit werden wir mit allen befreundeten und verbündeten Ländern weiter daran arbeiten, was in dieser Angelegenheit noch getan werden kann und welche Länder weitere Anträge stellen können“, fügte er hinzu.

Südafrika hatte im Dezember 2023 Klage gegen Israel eingereicht und dem Land die Verletzung der Völkermord-Konvention vorgeworfen.

