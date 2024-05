Teilen

Ein Gastbeitrag von Gurban Mammadow

Im vergangenen Jahr hat sich das Thema West-Aserbaidschan fest und unwiderruflich auf der politischen Agenda Bakus etabliert. Darüber hinaus ist es zu einem integralen Bestandteil des Friedensprozesses zwischen Aserbaidschan und Armenien geworden.

Der Begriff „West-Aserbaidschan“ rückt immer stärker in den Fokus der Medien, da die aserbaidschanische Regierung bestrebt ist, die historische Gerechtigkeit wiederherzustellen. Dies umfasst die Rückkehr der ursprünglichen Bevölkerung in ihre angestammten Gebiete im heutigen Armenien. Lange Zeit wurde West-Aserbaidschan durch falsche Darstellungen und verzerrte historische Fakten verborgen, die von der armenischen Regierung verbreitet wurden.

Diese Bemühungen schlossen die Zerstörung des aserbaidschanischen Erbes innerhalb der Grenzen des modernen Armeniens ein – einem Staat, der auf historischem aserbaidschanischem Gebiet gegründet wurde. Die armenische Regierung verfolgte eine Politik der Armenisierung und verdrängte die Aserbaidschaner systematisch. In verschiedenen Phasen wurde diese Diskriminierung durch eine strikte Deportationspolitik verschärft. Infolgedessen wurde auch der letzte Aserbaidschaner aus seinem historischen und geografischen Heimatland, West-Aserbaidschan (dem heutigen Armenien), vertrieben.

Mit der Sowjetisierung Armeniens im November 1920 wurde die Deportation der Aserbaidschaner noch heimtückischer. In den 1920er und 1930er Jahren dienten ideologische Konzepte wie der „proletarische Internationalismus“ als Vorwand, um die Unterdrückung der Aserbaidschaner in der Armenischen SSR zu verstärken. Gleichzeitig wurden für Armenier in Aserbaidschan und anderen Sowjetrepubliken besondere Privilegien gefordert. 1923 wurde der bergige Teil von Karabagh, historisch und geografisch zu Aserbaidschan gehörend, abgetrennt und erhielt den autonomen Status der Autonomen Region Bergkarabach.

Der damalige aserbaidschanische Führer S.M. Kirow (1922-1926) setzte sich nicht für einen ähnlichen Status der in der Armenischen SSR lebenden Aserbaidschaner ein. Diese blieben daher politisch benachteiligt und ohne Autonomie, was ihre Unterdrückung ermöglichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg (November-Dezember 1945) forderten armenische Behörden die Abtretung von Berg-Karabagh an Armenien, was jedoch unbeantwortet blieb.

Am 23. Dezember 1947 unterzeichnete Stalin eine Resolution, die die Umsiedlung aserbaidschanischer Kolchosmitglieder und anderer Aserbaidschaner aus der Armenischen SSR in das Tiefland der Flüsse Kur und Araz anordnete. Eine weitere Resolution folgte am 10. März 1948. Diese Maßnahmen, die das Schicksal von über 10.000 Menschen betrafen, standen im Zusammenhang mit den Ansprüchen Armeniens auf die Autonome Region Bergkarabach.

Zuerst wurden die Aserbaidschaner umgesiedelt, dann wurde die Frage des Schicksals der Autonomen Region behandelt. Die willkürlichen Maßnahmen der armenischen Behörden, feindselige Handlungen der Armenier gegenüber Aserbaidschanern, massenhafte Gewaltanwendung und die falsche Auswahl der Umsiedlungsorte in der Aserbaidschanischen SSR führten während des Deportationsprozesses dazu, dass viele unschuldige Menschen dem Tod geweiht waren.

Die Deportation der Aserbaidschaner aus der Armenischen SSR in den Jahren 1948-1953 war eine der brutalsten Episoden in der Geschichte der sowjetischen Zwangsumsiedlungen. Diese Deportationen reihen sich ein in andere Zwangsumsiedlungen jener Zeit, wie die der Koreaner im Jahr 1937, der Deutschen Ende 1941 und Anfang 1942, der Polen im November 1942 sowie der Krimtataren am 18. Mai 1944 und anderer Gruppen.

Die armenische Regierung hielt an ihrer feindseligen Politik gegenüber Aserbaidschan fest. In den 1960er Jahren, während der Kuba-Krise, verschlechterten sich die Beziehungen zwischen der UdSSR und den USA. Die Türkei, als NATO-Mitglied, wurde in den Konflikt involviert, was zu einer Abkühlung der sowjetisch-türkischen Beziehungen führte. Armenien erhielt Mitte der 1960er Jahre die Erlaubnis, den 50. Jahrestag der Ereignisse von 1915 im Osmanischen Reich zu begehen.

Diese Ereignisse waren begleitet von massiver Gewalt gegen Aserbaidschaner in der Armenischen SSR, die sich jedes Jahr wiederholte. Bei der Verabschiedung der Verfassung der UdSSR im Jahr 1977 scheiterte Armenien erneut mit seinem Anspruch auf Bergkarabagh, was die Spannungen verschärfte. Mit Unterstützung der UdSSR-Führung wurde 1987 die Frage von Bergkarabagh auf die Tagesordnung gesetzt.

In den frühen 1980er Jahren kam es zu weiteren Deportationen von Aserbaidschanern aus der Armenischen SSR, um territoriale Ansprüche auf Aserbaidschan durchzusetzen. Die Deportationen erreichten 1988-1989 einen Höhepunkt, als mehr als 250.000 Aserbaidschaner vertrieben wurden. Das letzte aserbaidschanische Dorf, Nuvadi, wurde im August 1991 evakuiert, womit die systematische Deportationspolitik Armeniens gegenüber den Aserbaidschanern abgeschlossen wurde.

Verschiedenen Quellen zufolge ist Armenien ein Land mit überwiegend armenischer Bevölkerung, was sich in einem Anteil von fast 99 Prozent zeigt. Diese Homogenität wird von den Einheimischen oft als Quelle des Stolzes betrachtet, da sie sich als die ursprüngliche Bevölkerung des Südkaukasus sehen. Diese Haltung geht oft mit einer geringen Toleranz gegenüber ethnischen Minderheiten einher. Im August 2022 äußerte der Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte Besorgnis über den monoethnischen Status Armeniens.

Während Armenier ihren exklusiven Vorteil in ihrem Land betonen, hat die Nationale Akademie der Wissenschaften von Aserbaidschan (ANA) am 30. Dezember 2022 drei Abteilungen für Geschichte eingerichtet, die sich mit West-Aserbaidschan befassen. Dies beinhaltet die Erforschung aserbaidschanischer Toponyme, die von Armeniern unrechtmäßig verändert und verfälscht wurden.

Diese Maßnahme verdeutlicht die historische Vielfalt des Landes und das Vorhandensein anderer Bevölkerungsgruppen. Der staatlich sanktionierte kulturelle Vandalismus in Eriwan war Teil einer groß angelegten aserbaidschanfeindlichen Kampagne, die darauf abzielte, alle materiellen Beweise für die Zugehörigkeit der Stadt zu Aserbaidschan zu vernichten. Historischen Quellen zufolge waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts 310 Moscheen auf dem Gebiet der Provinz Iravan (dem heutigen Eriwan und den nördlichen Regionen Armeniens) registriert.

Heute gibt es jedoch nur noch eine einzige Moschee in der Stadt – die Goy Masjid (Blaue Moschee), die „persisch“ genannt wird. Darüber hinaus sind die Demirbulag-Moschee, das Emir-Saad-Mausoleum, die Sardar-Moschee, die Tepebashi-Moschee und Dutzende anderer kultureller und religiöser Denkmäler von Aserbaidschanern Opfer eines geplanten kulturellen Vandalismus durch Armenien geworden.

In Aserbaidschan wird von „West-Aserbaidschan“ gesprochen, jedoch wird diese Bezeichnung nicht mit den territorialen Ansprüchen in Verbindung gebracht, auf die armenische Politiker, Diplomaten und Journalisten so vehement bestehen. Im Gegensatz zu Armenien hegt Aserbaidschan keine territorialen Ansprüche gegenüber seinen Nachbarn. In Baku denkt absolut niemand daran, das Gebiet des heutigen Armeniens anzugreifen oder auch nur den kleinsten Teil davon zu beanspruchen.

An dieser Stelle sei noch einmal betont, dass nicht nur Vertreter der aserbaidschanischen Intellektuellen, sondern auch Regierungsbeamte wiederholt die notwendigen Klarstellungen trafen. Ihr Ziel ist es, nicht nur Armenien und seine engagierten Verbündeten, sondern auch die gesamte Weltgemeinschaft davon zu überzeugen, dass Baku keinerlei aggressive Absichten gegenüber Armenien oder anderen Nachbarn hegt.

Baku glaubte stets und glaubt nach wie vor fest daran, dass die Grundlage für die Entwicklung und den Fortschritt eines jeden Landes vor allem ein starker regionaler Frieden und eine friedliche Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten sind. Es ist bekannt, dass Armenien nicht nur in seiner Unabhängigkeitserklärung und Verfassung, sondern auch in anderen Rechtsdokumenten klare Gebietsansprüche gegenüber der Türkei und Aserbaidschan erhob. Der Oberste Rat Armeniens, damals unter seinem ersten Präsidenten Levon Ter-Petrosyan, verabschiedete wiederholt Rechtsakte zur „Annexion“ des ehemaligen Berg-Karabach an Armenien.

Um das Thema Westaserbaidschan zu vertiefen, sollte darauf hingewiesen werden, dass es in Aserbaidschan ausschließlich um eines geht: Die Vertreibung Hunderttausender Aserbaidschaner aus ihrer eigenen Heimat in Armenien. Im Gegensatz zu den in Aserbaidschan lebenden Armeniern haben diese Aserbaidschaner keine Verbrechen gegen Armenien oder Armenier begangen. Die Verbündeten Armeniens sprechen nun von der Rückkehr armenischer „Flüchtlinge“ nach Aserbaidschan, jedoch vergessen sie dabei Hunderttausende Aserbaidschaner, die ebenfalls das Recht haben, in ihre Heimat zurückzukehren.

Jetzt, nach dem Ende des Karabach-Konflikts und im Kontext der Normalisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien, eröffnet sich für die Aserbaidschaner die Möglichkeit, in ihre Heimat, in ihre Dörfer und Städte auf dem Gebiet der Republik Armenien – im historischen West-Aserbaidschan – zurückzukehren.

Im Jahr 2023 wurde die Rückkehr der Aserbaidschaner nach West-Aserbaidschan als integraler Bestandteil des Friedensprozesses festgelegt. Es wird deutlich, dass eine vollständige Versöhnung zwischen Aserbaidschan und Armenien nur durch die Gewährleistung des Rückkehrrechts der Westaserbaidschaner in ihre Heimat erreicht werden kann.

