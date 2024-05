Laser: Forschungspreis geht an türkischen Wissenschaftler

Teilen

Bochum – Der türkische Wissenschaftler Prof. Dr. Fatih Ömer İlday, ein führender Forscher auf dem Gebiet der Laserstrahlen, wurde in Deutschland mit der mit 5 Millionen Euro dotierten „Alexander von Humboldt-Professur“ ausgezeichnet.

Prof. İlday hat sich durch seine bahnbrechenden Arbeiten im Bereich der Ultrakurzpulslaser und der nichtlinearen Optik einen Namen gemacht. Seine Forschung hat bedeutende Auswirkungen auf zahlreiche Anwendungen, von der Materialbearbeitung bis zur biomedizinischen Bildgebung. Die Alexander von Humboldt-Professur ermöglicht es ihm, seine Forschung an einer deutschen Universität fortzusetzen und weiter auszubauen, berichtet WDR Cosmo.

Die Alexander von Humboldt-Professur wird jährlich an herausragende Forscher aus dem Ausland vergeben, die sich durch ihre wissenschaftliche Exzellenz und Innovationskraft auszeichnen. Der Preis zielt darauf ab, die deutschen Hochschulen durch die Integration von Spitzenforschung zu stärken und internationale Kooperationen zu fördern.

Die Auszeichnung von İlday ist ein bedeutender Erfolg und unterstreicht seine herausragende Stellung in der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft. Seine zukünftige Arbeit in Deutschland wird sicherlich wichtige Impulse für die Forschung und Entwicklung in der Laserphysik und darüber hinaus geben.

İlday studierte an der Bilkent University in Ankara, Türkei, wo er seinen Bachelor-Abschluss in Physik erhielt.Er setzte seine Ausbildung in den USA fort und erwarb seinen Ph.D. in Physik am Massachusetts Institute of Technology (MIT), einer der weltweit renommiertesten Institutionen im Bereich der Naturwissenschaften und Technik.

Nach seiner Promotion arbeitete der türkische Wissenschaftler in verschiedenen Forschungseinrichtungen und Universitäten, wo er sich auf die Entwicklung und Anwendung von Ultrakurzpulslasern spezialisierte. Er kehrte an die Bilkent Universität in Istanbul zurück und trat dort als Fakultätsmitglied bei. An der Bilkent University leitet er das Labor für nichtlineare und ultrafast Optik.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Fatih Ömer İlday, lazer teknolojisinin geliştirilmesine sağladığı katkı nedeniyle Almanya’da „Alexander von Humboldt Profesörlüğü“ ödülünü aldı https://t.co/ZNKTAGB4LB pic.twitter.com/lyRZa5mI8b — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 14, 2024

Auch interessant

– Krebsbehandlung –

Deutschtürkische Biontech-Gründer forschen an Krebsmedizin

Das Biontech-Gründerpaar Ugur Sahin und Özlem Türeci sieht nach seinem Erfolg mit dem Corona-Impfstoff die größeren Aufgaben noch vor sich.