Der EM 2024 Guide für Zocker: Wetten, Quoten und Geheimtipps

Die Vorfreude auf die EM 2024 in Deutschland hat mittlerweile den Siedepunkt erreicht, die Teams wie auch die Fans warten gespannt auf die ersten Begegnungen

Teilen

Die Vorfreude auf die EM 2024 in Deutschland hat mittlerweile den Siedepunkt erreicht, die Teams wie auch die Fans warten gespannt auf die ersten Begegnungen und den offiziellen Auftakt am 14. Juni.

Dann befindet sich ganz Europa, aber vor allem das Gastgeberland einen Monat lang im Fußballtaumel, mit Public Viewing Events, Partys und, wer Tickets ergattern konnte, dem ein oder anderen Stadionbesuch. Doch nicht nur die Zuschauer sind euphorisch, der Euro Cup ist zudem ein Highlight für Sportwetten Fans, mit großartigen Gewinnchancen, spannenden Tipps und schon jetzt aussagekräftigen Quoten der Buchmacher, die bei der Tippentscheidung helfen. Wir präsentieren die wichtigsten Wetten, die aktuellen Favoriten und weniger bekannte Tipps, die die Gewinnchancen erhöhen.

Die populärste Wette ist stets die auf den Sieger des Turniers, und für die anstehende Europameisterschaft haben sich bereits die stärksten Favoriten hervorgetan, wobei es überraschend ist, dass der Gastgeber selbst in den Quoten nur auf Platz drei gehandelt wird. Wenngleich sich diese Quoten von Anbieter zu Anbieter unterscheiden und ein Vergleich hierbei immer lohnt, um sich die besten Konditionen zu sichern, sind sich die Buchmacher dennoch einig: England wird derzeit auf Platz eins gehandelt, mit Quoten um 4,0 und 4,5, und dass, obwohl die Mannschaft den Titel noch nie heimtragen konnte.

Grund dafür ist nicht zuletzt die derzeit starke Besetzung es Teams unter Nationaltrainer Gareth Southgate, mit Stars wie Phil Foden on Manchester City sowie Harry Kane, aktueller Starkicker beim FC Bayern, der somit mit den deutschen Stadien bereits vertraut ist. Beim Euro Cup 2020 schafften es die Engländer zudem ins Finale, mussten dann gegen Italien jedoch eine Schlappe wegstecken. Ein weiterer Grund, warum man an einen guten Verlauf für die Mannschaft vermutet, ist die Aufstellung der Gruppenphase: gegen Slowenien, Serbien und Dänemark kann England eigentlich nur als Gruppensieger hervorgehen.

Frankreich wird bei den EM Wetten derzeit ebenfalls hoch gehandelt, denn immerhin holte die Mannschaft den EM-Pokal bereits zweimal heim und steht bei internationalen Turnieren immer gut da. Zweimal gewannen die Franzosen die WM, 1998 und 2018, die EM 1984 und 2000, bei der Austragung 2021 im eigenen Land schied Frankreich jedoch sogar früh aus. Momentan ist das Team gut aufgestellt, mit den beiden Superstars Kylian Mbappé und Kingsley Coman, um sich sowohl offensiv wie auch defensiv zu behaupten. Derzeit liegen die Wettquoten für Frankreich zwischen 4,5 und 5,0.

Deutschland liegt mit aktuellen Quoten um die 6,0 und 7,0 hinter den Favoriten, obwohl man Gastgeber ist und die Mannschaft auf beachtliche Erfolgsbilanz zurückblicken kann. Aktuell bezweifelt man im Land das Potenzial des Teams rund um Julian Nagelsman jedoch, was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass man in den Europa- wie auch Weltmeisterschaften der vergangenen Jahre nicht überzeugen konnte. 2014 holte man zuletzt den WM-Titel heim, 2016 schaffte es die Nationalelf wenigstens ins Halbfinale der EM, nun mag auch der Heimvorteil nichts wettmachen.

Neben Spanien ist Deutschland jedoch die einzige Nationalmannschaft, die den Titel dreimal für sich verbuchen konnte, Frankreich und Italien siegten im Vergleich nur zweimal. Aktuell hat das deutsche Kader mit Jamal Musiala und Florian Wirtz zwei starke Stürmer und könnte damit im Angriff stark dastehen.

Wer beim Wetten lieber ein Risiko eingeht und auf einen Außenseiter tippt, mag auf Spanien oder Portugal setzen wollen, die beide mit Quoten um die 9,0 und 10,0 gehandelt werden. Je höher die Quote, umso größer ist der Gewinnmultiplikator und die Chancen auf einen besseren Geldgewinn, weshalb es durchaus zu empfehlen sein könnte, schon jetzt auf die einstig starken Mannschaften aus dem Süden zu tippen.

Nach Beginn der EU und mit Bestreiten der Gruppenphase können sich diese Quote schlagartig ändern. Portugal ging aus allen zehn Qualifikationen als Sieger hervor, weshalb die Mannschaft mit Star Ronaldo nicht unterschätzt werden sollte. In der Gruppenphase trifft Portugal auf die Türkei, Tschechien und Georgien und sollte es damit definitiv in die K.O.-Phase schaffen.

Neben Wetten auf den Sieger des Euro Cup 2024 kann man selbstverständlich zahlreiche andere Tipps abgeben, wie beispielsweise auf den Torschützenkönig, wo derzeit Kylian Mbappé wie auch Harry Kane hoch gehandelt werden, und auch Cristiano Ronaldo sowie der Engländer Jude Bellingham gelten als Titelanwärter. Erfahrene Zocker verstehen es nicht nur auf die offensichtlichen Favoriten zu tippen, sondern im Gegensatz, die Buchmacher in Kenntnissen und Recherche zu übertreffen und genau die Wetten zu finden, bei denen sich hervorragende Gewinnchancen auftun.

Wetten kann man auf die Gewinner der Gruppenphase ebenso abgeben wie auf deren Verlierer, darauf, wer es ins Achtel- und Viertelfinale schafft oder auch speziell wie weit Deutschland im Turnier kommt. Zudem wird es auch die Gelegenheit zu Live-Wetten geben, die besonders spannend sind und schnelles Reagieren auf den Spielverlauf erfordern. Diese sind noch weniger verbreitet, besitzen jedoch großes Gewinnpotenzial, sofern man es versteht einen kühlen Kopf zu bewahren.

Hier gibt es beispielsweise Wetten auf die Torzahl beim Endstand, Über/Unter bei Toren und Eckbällen, auf den Halbzeitstand oder man gibt eine konkrete Ergebniswette ab. Ein echter Geheimtipp ist auch die Asian-Handicap Wette, bei denen man im Falle eines Unentschiedens seinen Einsatz zurückbekommt.