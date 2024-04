Bei der großen Auswahl an Zahlungsmitteln muss man sich gut informieren, bevor man sich für eine entscheidet. Denn jede Bankmethode hat ihre Vor- und Nachteile.

Glücksspiel Vertrauenswürdige Zahlungsmethoden in Online Casinos

Zahlungsmöglichkeiten in Online Casinos gibt es mehr als man glauben würde. Vor allem neue Bankmethoden finden immer häufiger ihren Weg auf diese Plattformen. Trotz der neuartigen online Zahlungsmöglichkeiten, werden natürlich trotzdem auch noch immer Zahlungen mit Debit- und Kreditkarten und Überweisungen angeboten.

Bei dieser großen Auswahl an Zahlungsmitteln muss man sich gut informieren, bevor man sich für eine entscheidet. Denn jede Bankmethode hat ihre Vor- und Nachteile. Einige sind in Deutschland eventuell gar nicht zugelassen, da sie von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) nicht akkreditiert wurden. Doch fangen wir erstmal von vorne an.

Wovon hängt eine gute Zahlungsmethode ab?

Einerseits sollte man sich natürlich darüber informieren, ob für die gewählte Zahlungsmethode Gebühren anfallen, oder nicht. Außerdem kann es sein, dass für bestimmte Zahlungsplattformen eigene Casino Boni vergeben werden. Dies kann die Wahl auch maßgeblich beeinflussen, denn wer würde sich nicht für einen höheren Bonus entscheiden, nur, weil man sich schnell für eine neue Zahlungsmethode anmelden muss?

Gibt es also eigene Boni und keine oder kaum Gebühren für Transaktionen, muss man nur noch herausfinden, ob das Zahlungsmittel auch im Land zugelassen ist. Eine beliebte Wahl ist Mifinity als Zahlungsmethode in Casinos , da es sich hier um eine sichere, vertrauenswürdige und sichere Plattform handelt, die direkt mit dem Bankkonto verbunden werden kann und dank IBAN SEPA-Überweisungen zum Nulltarif durchführen kann.

Spieler, die auf der Suche nach einer neuen Zahlungsart sind, die ihnen keine Kopfschmerzen bereitet, sollten sich eine Liste ihrer Anforderungen zusammenstellen. Jeder User eines Online Casinos hat andere Ansprüche und Bedürfnisse, die von vielen, aber nicht von allen Zahlungsplattformen abgedeckt werden. Ein wichtiges Kriterium ist, dass es sich um eine legale Art der Zahlung handelt.

Sicherheit und Seriosität sind zwei Dinge, die bei Zahlungsplattformen an oberster Stelle stehen müssen. Bei Kartenzahlungen ist dies in der Regel gegeben, da sie von Banken vergeben werden, die von Finanzbehörden kontrolliert werden. Andere, neue virtuelle Zahlungsplattformen, wie PayPal, Mifinity, Neteller und Skrill sind mittlerweile sehr gut im Markt verankert, es dauerte allerdings einige Zeit, bis Nutzer diesen Dienstleistern ihr Vertrauen geschenkt haben.

Worin liegen die Vorteile von E-Wallets?

Einer der größten Vorteile von E-Wallets ist mit Sicherheit ein gewisser Grad an Anonymität. Diese kann von den Zahlungsdienstleistern gewährt werden, da die persönlichen Daten zwar an die Plattform gegeben werden, nicht allerdings an das Online Casino.

Ein weiterer Bonuspunkt für virtuelle Zahlungen ist vor allem die Schnelligkeit. Denn Überweisungen und Kartenzahlungen können meistens nur zeitverzögert durchgeführt werden. Vor allem Auszahlungen von Gewinnen in Online Casinos sind hiervon betroffen. Wer nicht bis zu fünf Werktage auf sein Geld warten will, sollte sich für E-Wallts entscheiden. Denn hier erfolgen die Auszahlungen sofort und man kann direkt über sein Geld verfügen.

Wer sich diese Gewinne dann doch lieber auf sein Bankkonto überweist, kann dies auch über Plattformen wie Mifinity und PayPal tun. Denn diese sind meistens sowieso mit dem persönlichen Bankkonto verbunden. Doch hier fallen oft weder Wartezeiten noch Gebühren an, wodurch sich dieser kleine Umweg als schnelle Abkürzung entpuppt.

Außerdem kann man Transaktionen auch am Wochenende und an Feiertagen durchführen. Wer auf die gute alte Überweisung setzt, wird hier meist auf einen Werktag vertröstet, wodurch sich Ein- und Auszahlungen verzögern können.

Worauf sollte man bei der Wahl des Online Casinos und der Zahlungsmethode achten?

Wenn man sich dazu entscheidet in einem Online Casino sein Glück zu versuchen, sollte man wissen, worauf man bei der Wahl des Casinos und der Zahlungsmethode achten sollte. Das Online Casino selbst muss über eine gültige Glücksspiellizenz in Deutschland oder einem anderen EU Land verfügen. Beliebte Lizenzen sind zum Beispiel die MGA oder Curacao Lizenz, die den jeweiligen Behörden unterstehen und EU-Recht unterliegen.

Ist eine dieser Lizenzen vorhanden, kann man davon ausgehen, dass es sich um ein sicheres und seriöses Online Casino handelt. Danach muss man sich nur noch für die richtige Zahlungsmethode entscheiden. Gute Casinos bieten ihren Kunden eine breite Auswahl und eine passende Liste, die über die Konditionen der jeweiligen Zahlungsmethoden informiert. Dort findet man normalerweise Informationen zu Gebühren, Auszahlungsdauer, Einzahlungsdauer und weitere Dinge, wie den Betrag der Mindesteinzahlung und jenen der maximalen Auszahlung.

Warum man auf diese Dinge achten sollte

Glücksspiel in Online Casinos soll Spaß machen und man sollte sich um die Sicherheit der Transaktionen und der eigenen personenbezogenen Daten keine Sorgen machen müssen. Deshalb ist es wichtig, dass man sich vor der Registrierung bereits kurz damit beschäftigt, um danach keine bösen Überraschungen zu erleben.

Bei unseriösen Plattformen, sei es ein Casino oder ein Zahlungsdienstleister, geht man das Risiko ein, dass diese Daten gestohlen oder missbraucht werden. Somit wäre es möglich, dass man nicht nur erzielte Gewinne, sondern auch die eigene Einzahlung oder noch mehr, verliert.

Generell muss man vor diesen Dingen keine Angst haben. Doch sollte man, wie bereits erwähnt, unbedingt sicherstellen, dass man die Konditionen der Nutzung aller Plattformen, die man hier miteinander verbindet, verstanden hat.