Moskau – Seit dem Terroranschlag auf die Moskauer Stadthalle wurde in Russland eine Zunahme von körperlichen Angriffen, Vandalismus und rassistischen Äußerungen gegen turksprachige zentralasiatische Migranten gemeldet.

Migranten sagen, sie würden kollektiv bestraft, nachdem tadschikische Staatsangehörige im Zusammenhang mit dem Anschlag verhaftet wurden.

Die Botschaft Tadschikistans in Russland, die eine Zunahme der Spannungen nach den Moskauer Morden voraussah, warnte ihre Bürger am Wochenende davor, ihre Häuser nur im Notfall zu verlassen.

Trotz der Warnung der tadschikischen Botschaft verbreitete sich die Nachricht, dass es sich bei den Angreifern der Krokus-Konzerthalle um tadschikische Staatsangehörige handelt, schnell in ganz Russland.

Am Wochenende wurde in der Stadt Blagoweschtschensk im Fernen Osten Russlands ein von Migranten geführtes Geschäft niedergebrannt, und in Kaluga, einer Stadt südwestlich von Moskau, wurden mehrere Migranten zusammengeschlagen.

Wie BBC weiter berichtet, wurden Migranten aus Kirgisistan auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo zwei Tage lang in einem Raum ohne Essen und Wasser festgehalten und erst später nach Hause zurückgeschickt, während Taxifahrer in Moskau berichteten, dass sie von Kunden aufgefordert wurden zu bestätigen, dass sie keine Tadschiken seien.

Offiziell gibt es in Russland etwa 10,5 Millionen Migranten aus Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan, von denen viele in schlecht bezahlten Berufen wie Taxifahrern und Bauarbeitern arbeiten.

In den 1990er- und 2000er-Jahren waren Zentralasiaten und andere ethnische Minderheiten regelmäßig gewalttätigem Rassismus ausgesetzt, wobei sie oft von rücksichtslosen Bürgerwehren beschuldigt wurden, Drogenhändler zu sein. Einige wurden von Neonazi-Banden niedergestochen, verprügelt und getötet.

Die neonazistische Gewalt erreichte 2008 mit mehr als 100 rassistisch motivierten Morden ihren Höhepunkt. Dieser Trend ging in den 2010er Jahren zurück, als die Behörden eine härtere Gangart einschlugen.

„Rassismus in Russland gegenüber [Zentral-]Asiaten und Kaukasiern [Menschen aus dem Kaukasus] passiert jeden Tag, jeden gottverdammten Tag“, so Shamil, ein 42-Jähriger aus Kirgisistan gegenüber Al Jazeera, der 2005, 2013 und 2019 in Russland gearbeitet hat. Jetzt sei er als Lkw-Fahrer in Westeuropa beschäftigt.

