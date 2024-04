Israel-Anschlag: Polen fordert internationale Untersuchung

Warschau – In Polen wurde für Damian Soból am gestrigen Donnerstag eine Gedenkfeier gehalten. Er ist einer der sieben getöteten freiwilligen Helfer, die bei einem Angriff der israelischen Armee in Gaza ums Leben kamen.

Ein Freund Sobóls bezeichnete ihn gegenüber der Nachtichtenagentur Reuters als Helden.

„Er sagte immer, wenn nicht er, wer dann? Jemand muss dorthin gehen, jemand muss diesen Menschen helfen“, sagte Krzysztof Butra über das Engagement seines Freundes für die Hilfsarbeit.

Butra erklärte, Sobóls Leidenschaft für die Freiwilligenarbeit habe mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 begonnen, als Polen mit Flüchtlingen überschwemmt wurde, die vor dem Konflikt über die Grenze flohen.

Danach arbeitete er als Freiwilliger in der Ukraine und in der Türkei nach dem Erdbeben von 2023, das große Teile des Südens des Landes verwüstete.

The Przemyśl, Poland community united to honor the exuberant life of Damian Soból. Following a mass at the Cathedral of Przemyśl, there was a memorial walk to Volunteer Corner at the very same train station where Damian first greeted Ukrainians fleeing from home with WCK in 2022. pic.twitter.com/Kpi9RPaKUL

— World Central Kitchen (@WCKitchen) April 4, 2024