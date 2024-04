Israel: „Gezielte Tötung von Entwicklungshelfern“

Teilen

Montreal – Die Eltern des kanadischen Entwicklungshelfers Jacob Flickinger sagen, dass der Tod ihres Sohnes bei dem israelischen Luftangriff eine fortgesetzte Kampagne gegen Entwicklungshelfer in Gaza war. Der Anschlag hat international Empörung ausgelöst und den Druck auf den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu erhöht.

US-Präsident Joe Biden gab nach dem Angriff eine Erklärung ab:

„Ich bin empört und untröstlich über den Tod von sieben humanitären Helfern der World Central Kitchen, darunter ein Amerikaner, gestern in Gaza.Sie versorgten mitten im Krieg hungernde Zivilisten mit Lebensmitteln. Sie waren mutig und selbstlos. Ihr Tod ist eine Tragödie.‘

Einer der sieben Helfer, die bei dem israelischen Angriff im Gazastreifen getötet wurden, war der 33-jährige Jacob Flickinger, ein ehemaliger Angehöriger der kanadischen Streitkräfte, der in der Region Beauce in Quebec aufgewachsen und Vater eines 18 Monate alten Jungen ist. Flickinger, ein Mitarbeiter der gemeinnützigen Organisation World Central Kitchen (WCK), wurde getötet, als er und seine Kollegen Hilfsgüter an Palästinenser lieferten.

Flickingers Eltern, Sylvie Labrecque und John Flickinger, sagen, dass der Angriff auf Flickinger und sechs seiner Kollegen ein klarer, gezielter Angriff war, da der Konvoi der WCK so offensichtlich gekennzeichnet war. Außerdem sei er auf einer gut befahrenen humanitären Route unterwegs gewesen, und die Gruppe habe ihre Bewegungen im Voraus mit den IDF koordiniert.

Flickinger, der sowohl kanadischer als auch amerikanischer Staatsbürger ist, war seit Anfang März als Freiwilliger für WCK in Gaza, wie seine Familie am Mittwoch in einem Interview mitteilte.

„Meiner Meinung nach war dies eine gezielte Tötung von Entwicklungshelfern, die zufällig Ausländer waren“, sagte Flickingers Vater in einem Interview mit dem US-Sender CBC News am Mittwochnachmittag.

„Die meisten der bisher getöteten Entwicklungshelfer kamen aus Gaza. Und es ist Teil eines Versuchs – ich weiß nicht, ob sie daran denken, die Bevölkerung in Palästina auszuhungern, ich weiß es nicht. Bestrafung, Rache und Krieg. Dieser Krieg ist sinnlos. Alle Kriege sind sinnlos“, sagte Flickinger.

Jacob Flickinger, der das Team leitete, wurde zusammen mit Lalzawmi (Zomi) Frankcom, 43, aus Australien, Damian Sobol, 35, aus Polen, und Saifeddin Issam Ayad Abutaha, 25, aus Palästina, getötet.

Drei Mitglieder des Sicherheitsteams der WCK aus Großbritannien – James (Jim) Henderson, 33, James Kirby, 47, und John Chapman, 57 – starben ebenfalls bei dem Anschlag.

„Dies sind die Helden von World Central Kitchen“, sagte die Geschäftsführerin von World Central Kitchen, Erin Gore, am Dienstag in einer Erklärung.

„Diese sieben wundervollen Seelen wurden von den IDF bei einem Angriff getötet, als sie von einer ganztägigen Mission zurückkehrten.“

Der Angriff unterbrach einen wichtigen Strom dringend benötigter Nahrungsmittel in den belagerten Küstenstreifen, während internationale Organisationen und Hilfsorganisationen vor einer drohenden Hungersnot warnen.

Die WCK organisierte eine erste Lebensmittellieferung aus Zypern und richtete mehr als 60 Küchen in Gaza ein, die täglich Tausende von Mahlzeiten zubereiten. Mit der jüngsten Lebensmittellieferung sollte dieses Modell erweitert werden.

World Central Kitchen hatte in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gerade ein Frachtschiff mit 400 Tonnen Nahrungsmitteln von Zypern nach Gaza gebracht. Etwa 100 Tonnen wurden entladen, bevor die Hilfsorganisation nach dem Angriff ihre Tätigkeit einstellte; der Rest wurde nach Zypern zurückgebracht, sagte der Sprecher des zyprischen Außenministeriums, Theodoros Gotsis.

Das sind die 7 Helfer von @WCKitchen, die vorgestern Abend von Israel in Gaza getötet wurden. Möget ihr in Frieden ruhen:

Saifeddin Issam Ayad Abutaha

Zomi Frankcom

Damian Sobol

Jacob Flickinger

John Chapman

Jim Henderson

James Kirby pic.twitter.com/xGk9DjzUgp — Jules El-Khatib (@ju_khatib) April 3, 2024

