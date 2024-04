Gaza: Israel bombardiert Hilfsorganisation – 7 Tote

Teilen

Gaza – Sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK), darunter auch Ausländer, wurden bei einem israelischen Militärschlag getötet, als sie Lebensmittel an hungernde Zivilisten in Gaza lieferten.

World Central Kitchen teilte mit, dass die Helfer in einer „konfliktfreien Zone“ in zwei gepanzerten Fahrzeugen mit dem Logo der Wohltätigkeitsorganisation sowie in einem ungepanzerten Fahrzeug unterwegs waren.

„Trotz der Koordination der Bewegungen mit den IDF [Israelische Verteidigungsstreitkräfte] wurde der Konvoi getroffen, als er das Lagerhaus in Deir al-Balah verließ, wo das Team mehr als 100 Tonnen humanitäre Nahrungsmittelhilfe entladen hatte, die auf dem Seeweg nach Gaza gebracht worden waren“, so die Gruppe in einer Erklärung.

„Dies ist nicht nur ein Angriff auf WCK, sondern auch auf humanitäre Organisationen, die sich in den schlimmsten Situationen engagieren, in denen Lebensmittel als Kriegswaffe eingesetzt werden. Das ist unverzeihlich“, sagte die Geschäftsführerin von World Central Kitchen, Erin Gore.

Die sieben Getöteten stammen aus Australien, Polen, dem Vereinigten Königreich, einem Doppelstaatsbürger der USA und Kanadas sowie aus Palästina.

„Ich bin untröstlich und entsetzt, dass wir – World Central Kitchen und die ganze Welt – heute durch einen gezielten Angriff der IDF wunderbare Menschenleben verloren haben. Die Liebe, mit der sie Menschen ernährten, die Entschlossenheit, mit der sie zeigten, dass Menschlichkeit über allem steht, und der Einfluss, den sie auf unzählige Leben hatten, werden für immer in Erinnerung bleiben“, sagte Erin.

„Die israelische Regierung muss dieses wahllose Töten beenden. Sie muss aufhören, die humanitäre Hilfe einzuschränken, Zivilisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu töten und Lebensmittel als Waffe einzusetzen“, so José André, der Gründer der Wohltätigkeitsorganisation, auf X.

„Das sind Menschen… Engel… mit denen ich in der Ukraine, in Gaza, in der Türkei, in Marokko, auf den Bahamas und in Indonesien gedient habe. Sie sind nicht gesichtslos… sie sind nicht namenlos.“

Der australische Premierminister Anthony Albanese identifizierte das australische Opfer als Lalzawmi „Zomi“ Frankcom.

„Dies ist jemand, der sich in Australien freiwillig gemeldet hat, um den Menschen während der Buschbrände zu helfen. Es handelt sich um jemanden, der sich im Ausland freiwillig meldete, um über diese Wohltätigkeitsorganisation Menschen zu helfen, die im Gazastreifen unter großen Entbehrungen leiden“, sagte Albanese.

„Australien erwartet die volle Verantwortung für den Tod der Mitarbeiter der Hilfsorganisation, was völlig inakzeptabel ist“.

These are the World Central Kitchen staff members that the israeli regime murdered today: the friendly faces of the food aid campaign https://t.co/oDy4cB5rem — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) April 1, 2024

Today @WCKitchen lost several of our sisters and brothers in an IDF air strike in Gaza. I am heartbroken and grieving for their families and friends and our whole WCK family. These are people…angels…I served alongside in Ukraine, Gaza, Turkey, Morocco, Bahamas, Indonesia. They… https://t.co/rM3xbsiQ1Q — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) April 1, 2024

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu räumte am Dienstag ein, dass die Helfer „unbeabsichtigt“ angegriffen worden seien.

„Leider ist es gestern zu einem tragischen Zwischenfall gekommen, bei dem unsere Streitkräfte unbeabsichtigt unschuldige Menschen im Gazastreifen getroffen haben“, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (74) am Dienstagmittag.