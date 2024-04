Alejandra Rodriguez (60) wird Miss Universe Buenos Aires

Teilen

Buenos Aires – Alejandra Rodriguez – eine 60-jährige Anwältin und Journalistin aus der argentinischen Stadt La Plata – wurde zur Miss Universe Buenos Aires gekrönt, ein Sieg für ältere Frauen weltweit.

Seit diesem Jahr wurde die obere Altersgrenze von 28 Jahren aufgehoben. Bei der Miss-Universe-Wahl 2024 wird es zum ersten Mal in ihrer Geschichte keine Altersobergrenze für die Teilnehmerinnen geben.

Rodriguez, Anwältin und Journalistin, erklärte ein „neues Paradigma“ für die Schönheitsstandards bei Schönheitswettbewerben zu repräsentieren. Die Anwältin setzte sich gegen 34 andere Frauen im Alter von 18 bis 73 Jahren durch und gewann den Titel.

Rodriguez plant nun, sich am 25. Mai um den Titel der argentinischen Miss Universe zu bewerben. Wenn sie erfolgreich ist, könnte sie später in diesem Jahr an der 73. weltweiten Miss-Universe-Wahl in Mexiko-Stadt, Mexiko, teilnehmen, berichtet die Buenos Aires Times.

Rodríguez‘ Sieg kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte der Schönheitswettbewerbe, wo traditionelle Kriterien neu bewertet und definiert werden. Mit ihrem vielfältigen Hintergrund und ihrer lebhaften Persönlichkeit verkörpert sie ein neues Paradigma der Schönheit – eines, das über die physische Erscheinung hinausgeht und Individualität, Leidenschaft und Widerstandsfähigkeit umfasst.

„Ich bin begeistert, dieses neue Paradigma bei den Schönheitswettbewerben zu repräsentieren, denn wir eröffnen eine neue Phase, in der Frauen nicht nur körperliche Schönheit, sondern auch andere Werte verkörpern“, sagte Rodríguez nach ihrem Sieg in Buenos Aires zu den Medienvertretern. „Ich bin die erste dieser Generation, die damit anfängt.“