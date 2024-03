Wachsendes Vertrauen: Fitch erhöht erneut Rating der Türkei

New York – Die Entscheidung von Fitch, das Kreditrating der Türkei erneut anzuheben, spiegelt das wachsende Vertrauen in die Wirksamkeit der seit Juni 2023 eingeleiteten Wirtschaftsreformen der Regierung wider. Nach der Wiederwahl von Präsident Tayyip Erdogan im Mai vergangenen Jahres hat die Türkei ihre unorthodoxe Niedrigzinspolitik zugunsten einer Straffung aufgegeben und den Leitzins erhöht.

„Die Änderung des Ausblicks auf „stabil“ spiegelt die Rückkehr zu einem konventionelleren und konsistenteren Policy-Mix wider, der die kurzfristigen makrofinanziellen Stabilitätsrisiken reduziert und den Druck auf die Zahlungsbilanz mindert“, so die Analysten von Fitch in einer Mitteilung. Am Samstag hatte Fitch die Kreditwürdigkeit der Türkei von B auf B+ mit positivem Ausblick angehoben.

Vizepräsident Cevdet Yılmaz und Schatz- und Finanzminister Mehmet Şimşek führten die positive Revision auf das vorausschauende Wirtschaftsprogramm der Regierung zurück. Sie äußerten sich optimistisch, dass es in absehbarer Zukunft zu weiteren Verbesserungen kommen wird, und unterstrichen damit die Wirksamkeit des proaktiven Ansatzes der Türkei bei der Wirtschaftsführung.

„Die makrofinanzielle Stabilität wird weiter gestärkt, und unsere Kreditwürdigkeit wird sich im zweiten Halbjahr durch Desinflation, Verringerung des Leistungsbilanzdefizits und Haushaltsdisziplin verbessern“, fügte Simsek auf der Social-Media-Plattform X hinzu.

Die Heraufstufung signalisiert einen günstigen Ausblick für die wirtschaftliche Entwicklung der Türkei, wobei die Analysten mit anhaltenden Verbesserungen der makroökonomischen Indikatoren rechnen.

Der positive Ausblick von Fitch spiegelt die Erwartung eines deutlichen Rückgangs der Inflation und einer fortgesetzten Verringerung der externen Anfälligkeiten wider. Das Festhalten der Türkei an internationalen Normen und einer regelbasierten Politik wurde als entscheidend für die Förderung der wirtschaftlichen Stabilität und das Vertrauen der Investoren anerkannt.

Nachdem Fitch bereits am 9. September angekündigt hatte, den Ratingausblick der Türkei von negativ auf stabil zu ändern, hat die Zentralbank erhebliche geldpolitische Anpassungen vorgenommen. Dies umfasste eine Anhebung des Leitzinses um 2.000 Basispunkte auf 45 Prozent und die Einführung zusätzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation.

