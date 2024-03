Türkische Lira fällt auf ein neues Rekordtief

Die türkische Währung verlor am Samstag weiter an Wert und sank am Morgen gegenüber dem Euro auf bis zu 34,0596 ab. Der Dollar wurde mit 31,3791 gehandelt

Istanbul – Die türkische Lira hat am Samstag gegenüber dem Euro ein neues Rekordtief erreicht und setzt damit einen stetigen Rückgang fort, der seit Anfang 2023 zu einem Wertverlust von rund 40 Prozent geführt hat.

Die türkische Währung verlor am Samstag weiter an Wert und sank am Morgen gegenüber dem Euro auf bis zu 34,0596 ab. Der Dollar wurde mit 31,3791 gehandelt – der niedrigste Stand seit Einführung der neuen Währung am 1. Januar 2005.

Laut einer von der türkischen Zentralbank in Auftrag gegebenen Umfrage (Link) wird der Dollar bis zum Ende des Jahres auf über 40 Lira steigen. An der im vergangenen Monat durchgeführten Umfrage nahmen 68 Vertreter aus dem Real- und Finanzsektor teil.

Während die Erwartung der Teilnehmer zum Jahresende bei 40,0212 Dollar/TL lag, stieg die Erwartung für die kommenden 12 Monate von 40,6370 auf 41,1543. Die Erwartung des Leistungsbilanzdefizits zum Jahresende, das im vorangegangenen Erhebungszeitraum bei 34,4 Mrd. Dollar lag, stieg in diesem Zeitraum auf 34,6 Mrd. Dollar.

Wird die Türkei angesichts der Inflation wieder größere Banknoten drucken?

Angesichts der zunehmenden Inflation und der Währungskrise könnte die Türkei 500- und 1000-Lira-Banknoten drucken.

Gegenwärtig sind in der Türkei sechs verschiedene Banknotenstückelungen im Umlauf: 5, 10, 20, 50, 100 und 200. Die größte Stückelung ist die 200er.

Nachdem die regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) 2002 an die Macht kam, wurde die Inflation unter der Regierung von Ali Babacan unter Kontrolle gebracht, der das Wirtschaftsprogramm, das er von Kemal Derviş übernommen hatte, fortführte.

In seiner Amtszeit wurden 2005 sechs Nullen aus der Währung gestrichen, und die Neue Türkische Lira wurde eingeführt, die die bisherige Lira im Verhältnis 1:1 Million ersetzte. Die alte türkische Lira hatte vor 2005 Millionenbeträge in Banknotenwerten erreicht.