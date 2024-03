Das Rennen ist ein ein jährlich stattfindender internationaler Straßenrad-Wettbewerb und wird in der Regel in acht Etappen ausgetragen.

Cycling Tour of Turkiye Istanbul: Internationales Radrennen beginnt am 21. April

Istanbul – Die Presidential Cycling Tour of Turkiye (türkisch. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu), an dem Hunderte von Radfahrern aus der ganzen Welt teilnehmen werden, beginnt dieses Jahr am 21. April in der türkischen Sonnenmetropole Antalya und endet am 28. April in Istanbul.

Das Rennen ist ein ein jährlich stattfindender internationaler Straßenrad-Wettbewerb und wird in der Regel in acht Etappen ausgetragen. Der Wettbewerb begann 1963 als nationale Marmara Tour. Das Rennen wuchs auf internationalem Niveau und erlangte 1965 den Status einer Präsidentschaftstournee. 2011 führte das Rennen erstmals über den Bosporus und verband damit Europa und Asien in der Streckenführung.

Der kasachische Radsportler Alexey Lutsenko gewann im vergangenen Jahr das Rennen. Er sicherte sich den Titel mit einer Zeit von 30 Stunden, sechs Minuten und 58 Sekunden, vor dem deutschen Fahrer Ben Zwiehoff und dem Kolombianer Harold Tejada in der Gesamtwertung, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Die 59. Presidential Cycling Tour of Türkiye erstreckt sich über acht Tage und acht Etappen und führt von Antalya nach Kemer und Kaş, von Fethiye nach Marmaris, von Bodrum nach Kuşadası und weiter nach Manisa, İzmir und schließlich Istanbul.

