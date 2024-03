Wie der Dachverband des Europäischen Olympischen Komitees (EOC) am Mittwoch bekannt, gab sollen die Europaen Games im Jahr 2027 in der türkischen Millionenmetropole stattfinden.

Rom – Wie der Dachverband des Europäischen Olympischen Komitees (EOC) am Mittwoch bekannt, gab sollen die Europaen Games im Jahr 2027 in der türkischen Millionenmetropole stattfinden. Damit kann Istanbul im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2036 zeigen, dass sie in der Lage ist, eine internationale Multisportveranstaltung auszurichten.

Die vom EOC-Exekutivkomitee einstimmig getroffene Entscheidung ist ein bedeutender Erfolg für die türkische Metropole, die sich seit langem um die Ausrichtung einer großen internationalen Sportveranstaltung bemüht.

„Das EOC ist hocherfreut, dass die Kandidatur Istanbuls für die Ausrichtung der Europäischen Spiele 2027 genehmigt wurde“, sagte EOC-Präsident Spyros Capralos in einer Erklärung. „Das ist eine großartige Nachricht sowohl für die europäischen Athleten als auch für die Stadt.“

Die Bewerbung Istanbuls beeindruckte das EOC mit ihrem Fokus auf die Nutzung der bestehenden Infrastruktur. Die Stadt verfügt über eine Reihe moderner Sportstätten, so dass keine kostspieligen Neubauprojekte erforderlich sind. Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem Engagement des EOC für nachhaltige Spiele.

„Wir haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um diesen wichtigen Meilenstein zu erreichen“, sagte Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu. „Wir sind zuversichtlich, dass Istanbul durch unsere Zusammenarbeit mit den Europäischen Spielen 2027 alle bisherigen Rekorde übertreffen kann.“

Die Europäischen Spiele, die 2015 zum ersten Mal stattfanden, sind eine Multisportveranstaltung, an der Sportler aus ganz Europa teilnehmen. Die Ausgabe 2027 in Istanbul verspricht ein spannender Wettbewerb zu werden, bei dem die Talente der besten europäischen Athleten zur Geltung kommen. Das reiche kulturelle Erbe und die pulsierende Atmosphäre der Stadt werden mit Sicherheit ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis für Teilnehmer und Zuschauer schaffen.

Dieser Sieg Istanbuls könnte ein Sprungbrett für noch größere Ambitionen sein. Die Stadt hat ihr Interesse an einer Bewerbung für die Olympischen Spiele 2036 bekundet. Die Ausrichtung erfolgreicher europäischer Spiele wird wertvolle Erfahrungen bringen und Istanbuls Fähigkeiten als Organisator großer Sportveranstaltungen unter Beweis stellen.