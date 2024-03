Israel verurteilt deutsche Linken-Abgeordnete Gohlke

Berlin – Der Pressesprecher der israelischen Streitkräfte (IdF), Arye Shalicar, hat in einem Post auf X die deutsche Linken-Abgeordnete Nicole Gohlke scharf verurteilt.

Er bezeichnete die Politikerin als „übelsten menschlichen Abschaum“, weil sie Waffenstillstand und ein Ende der Waffenlieferung an Israel fordert. Die Linksjugend Essen hat daraufhin zu einer „breite Solidarisierung mit Gohlke und ein Ende der Hoffierung Aryes“, aufgerufen.

Gohlke:

5% der Bevölkerung Gazas sind getötet oder verletzt worden, fast die gesamte Bevölkerung leidet an Hunger. Absolute Minimalforderungen für jede:n, dem Menschenrechte am Herzen liegen, müssen sein: – sofortiger Waffenstillstand – Stopp der Waffenlieferungen an Israel – Ausbau der humanitären Hilfen